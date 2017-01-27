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Девятилетняя девочка получила компрессионный перелом позвоночника в четверг, 26 января, в пассажирском автобусе ПАЗ в Липецке. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".
Мать ребенка утверждает, что они вместе ехали на заднем сиденье в полупустом автобусе. Внезапно транспорт наехал на искусственную неровность, задняя часть автобуса подпрыгнула, а девочка сильно ударилась.
Врачи диагностировали у ребенка перелом. Известно, что ПАЗом управлял 41-летний водитель. Местный СУСК по данному факту проводит доследственную проверку.
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