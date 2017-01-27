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Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что в текущем году реальный рост страховых пенсий по старости составит 2,1% по сравнению с 2016 годом, передает ТАСС.
Это, по словам федерального чиновника, связано с пятитысячными единовременными выплатами, а также запланированными индексациями пенсий в феврале и апреле.
"По нашим оценкам, произойдет увеличение реальных пенсий на 2%, может быть, даже на 2,1 процента. По факту произойдет реальное увеличение пенсий, чего у нас с вами не было в прошлом году", – констатировал Топилин.
Министр также сказал, что 28 января — последний день выплат единовременного пособия всем пенсионерам в размере пяти тысяч рублей. "95-97% пенсионеров уже получили единовременную выплату, обязательства выполняются", – подчеркнул Топилин.
Напомним, данные средства пожилые люди получают в связи с тем, что в России в 2016 году не состоялось второй индексации пенсий.
Комментарии
Ух,ты! Отец родной!. А цены на сколько уже скакнули в 2017. А у Топилина сколько з/п и на сколько увеличится?
Это какая-то чушь!!!
спасибо нашему правительству)