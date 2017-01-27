Жители Камня-на-Оби в восторге: наконец-то заработали уличные фонари. Пусть и не во всем городе, но и этому рады после нескольких месяцев вечерне-ночной темноты. Освещение улиц было прекращено еще прошлой осенью. Вечером 26 января 2017 года в части города фонари загорелись. Подробности корреспонденту ИА "Амител" рассказал глава Каменского райсобрания Виктор Кашицин.

Итак, уличного света не стало осенью 2016 года. Власти сообщали, что проблема в долгах перед поставщиком электроэнергии — АО "Алтайкрайэнерго". Как ранее писало ИА "Амител" , на середину ноября у города была задолженность за электроэнергию за период осень-весна 2015-2016 годов в 1,5 млн рублей. Долг не гасился, но не только из-за нехватки средств в местном бюджете, но и из-за правовой коллизии.

Но, как оказалось, долг — не причина отключения света.

Это выяснил Федор Найден, который в начале года стал главой Каменского района (получить его комментарий на момент публикации не удалось).

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Он начал разбираться в этой проблеме, пообщался с чиновниками и энергетиками и выяснил, что с АО "Алтайкрайэнерго" просто-напросто не был заключен договор на новый сезон.

"Тут на месте эти договоры были оперативно подготовлены, он увез их в город, подписал, и в этот же день дали свет", – добавил Виктор Кашицин.

Долг, конечно, остался, но его, по словам собеседника, планируют постепенно гасить.

Жители города в комментариях под фото газеты "Каменские известия" активно хвалят Найдена за возвращенный свет.