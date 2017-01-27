Фото: vd-tv.ru
Жительницу Бийска будут судить за то, что она, будучи пьяной, оставила ночью у проезжей части свою годовалую дочь.
Как сообщили в краевой прокуратуре, женщине инкриминируют оставление ребенка в опасности.
Инцидент произошел ночью 25 мая прошлого года. Обвиняемая оставила малышку, одетую в распашонку и ползунки, вблизи проезжей части. Температура воздуха в это время составляла около восьми градусов.
В прокуратуре добавляют, что в сложившейся ситуации девочка могла оказаться на проезжей части и погибнуть.
Предотвратить вероятную трагедию смог житель Бийска, который забрал ребенка к себе домой и вызвал полицию.
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