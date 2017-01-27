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Президент США Дональд Трамп заявил, что считает знаменитую певицу Мадонну отвратительной, пишет газета "Известия".
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Напомним, ранее певица участвовала в "Марше женщин", выступавших против избрания Дональда Трампа президентом. Акция протеста прошла в Вашингтоне. Там певица позволила себе нецензурные выражения в адрес нового президента Америки. Позже Мадонна призналась, что журналисты вырвали ее слова из контекста.
"Честно говоря, она отвратительна", — сказал президент, добавив, что само выступление певицы — это позор для Америки.
Комментарии
Массаж мозга 28 января 2017 г. 09:11 он не имел ввиду как женщина, отвратительная как гражданинка США
Считаю, что они оба "не фонтан"!