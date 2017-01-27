Фото: kaspiy.az
Президент Германии Йоахим Гаук в пятницу, 27 января, лишил должности главы МИД Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".
Теперь эту должность будет занимать председатель Социал-демократической партии (СДПГ) и бывший министр экономики Зигмар Габриэль.
Церемония передачи прошла в резиденции президента – в замке Бельвю. Президент поблагодарил за работу Гаука. В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Габриэля с новой должностью.
Комментарии