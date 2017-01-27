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Следователи задержали жителя Красноярского края, которого подозревают в изнасиловании собственной 14-летней дочери. Об этом пишет "Лайф".
Как пишет издание, девочка никогда не видела своего отца. Она тайком от матери узнала его адрес и поехала к нему, чтобы познакомиться. В гости к папе в село Каратузское девочка приехала без предупреждения и никому не сказав о планируемой поездке.
Мужчина воспользовался тем, что дома никого не было и изнасиловал подростка. Когда ребенок вернулся домой, то все рассказал матери, та написала заявление в полицию. Расследование уголовного дела продолжается.
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