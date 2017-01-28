Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 90 квадратных метров продают в высотном доме по улице Малахова, 123 в Барнауле за 5,85 миллиона рублей.
Как сказано на сайте Avito.ru, квартира находится на 11 этаже высотки 2015 года постройки.
"Полная инфраструктура (магазины, школы, детсады, транспорт в шаговой доступности). Хорошая транспортная развязка (дом расположен на пересечении двух крупных улиц Малахова и Павловского тракта). Квартира удачной планировки с расположением на две стороны, кухня-гостиная плюс две спальни с шикарной гардеробной комнатой", — отмечается в объявлении.
Продавец жилья добавляет, что в квартире сделан дизайнерский ремонт.
Комментарии
Это, что, офисное помещение? А расположение классное, вечно гудящий и воняющий бензином Павлик, трамваи... и в довершение всего рядом овраг, в общем .....
нищебродам сложно угодить из-за их обострённого эстетизма да и узбечки рядом нет.
не квартира, а кубик рубика какой-то! если тут жить, то мозг квадратным станет ( в соответствии с дизайном)..для жилья ЭТО - непригодно!
ну вот, уже почти реальный ценник, 1 млн на торги скинут и уйдет. а может амик просчитался и нашел не самое грабительское объявление как обычно.
это квадратное убожество и есть типо дизайнерский ремонт?
И хде ковры на стенах? Нет, не надобно нам без ковров!
Сочетание цветов в интерьере просто убийственное... Санузел-просто какой-то кошмарный сон. Там по замыслу дизайнера предполагается повеситься или утопиться?
Мне нравится, когда расположение дома впритык к магистралям называют хорошей транспортной развязкой. А если дом расположен иначе, то пишут - в тихом месте, вдали от шумных магистралей.
гость - 28 января 2017 г. 09:03 нищебродам сложно угодить из-за их обострённого эстетизма да и узбечки рядом нет.
ПРО СЕБЯ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ-МАМОНА.
Ремонт действительно дизайнерский. Кто в этом разбирается, тот увидел всё что надо. Даже в детской ничего лишнего. На кухне боюсь предположить, куда можно повесить полотенце))). А в гардеробной такой порядок в мужских тряпках!!!
дизайнер с квадратной головой видать
Ужасно! Прям офис какой-то!!!
очень даже ничего
Нормальная квартира, вменяемый ценник. Хающим ремонт и мебель - это дело наживное и сменяемое. Можно купить и спокойно жить в чистом жилье, попутно решая вопрос переделки "под себя". Для экстремалов, которым любой ремонт "фи" и "фу" есть новострои, где голые стены и убитые вторички, где, прежде, чем жить, надо ободрать ВСЁ.
Класс хорошо сделали! Тыс 800ушло на мебель с ремонтом. Плюс в карман планируется1 млн,, и это вполне реально
Ту гость 13:33 Данный объект позиционируется как готовый проект "под ключ". Да, ремонт дизайнерский, материалы не самые дешёвые, но результат вышел сильно на любителя. Смысл брать это почти за 6 млн, чтобы все переделывать под себя? Проще взять те же квадраты с голыми стенами в пределах 4, на 2 оставшихся ремонт, мебель и техника. Дом, честно, доброго слова не стоит. А где холодильник?
в шкапу холодильник, тундра
Уж не по соседству ли с духовым шкафом? Ну-ну, самое там ему место.
Зачем в кухне подсветка под столом? А вообще, мне понравилось, чуть по-уютнее обставить, чтобы на офис не походило и будет здорово. И цена не 11 лямов.