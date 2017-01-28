Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 90 квадратных метров продают в высотном доме по улице Малахова, 123 в Барнауле за 5,85 миллиона рублей.
Как сказано на сайте Avito.ru, квартира находится на 11 этаже высоки 2015 года постройки.
"Полная инфраструктура (магазины, школы, детсады, транспорт в шаговой доступности). Хорошая транспортная развязка (дом расположен на пересечении двух крупных улиц Малахова и Павловского тракта). Квартира удачной планировки с расположением на две стороны, кухня-гостиная плюс две спальни с шикарной гардеробной комнатой", — отмечается в объявлении.
Продавец жилья добавляет, что в квартире сделан дизайнерский ремонт.
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