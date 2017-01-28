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Количество браков и разводов сократилось в Алтайском крае в прошлом году по отношению к 2015-му.
Статистику, демонстрирующую то, насколько активными были жители региона в делах семейных, опубликовал Алтайкрайстат.
Так, в 2016 году в крае зарегистрировано 14 456 браков, в то время как годом ранее 16 209. То есть в регионе в прошлом году было создано на 1753 семьи меньше, чем в 2015-м (меньше на 10,3%).
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Число разводов также сократилось. Если в 2015 году в крае было расторгнуто 10 662 брака, то в 2015-м – 10 369. Показатель снизился на 293 случая или на 2,2%.
Комментарии
Ну еще бы. Ведь не так давно наши "лучшие умы " из высшего законодательного органа решили усложнить процедуру развода.
Не создавали (семей), так и нечего разрушать. Разбегаются, не регистрировавшись.
- Что-то твоего друга давно не видно. Вы же были с ним не разлей вода. - Злая ведьма заколдовала его и держит в заточении. - Женился? - Да.
Мож пошлины ни за то, ни за это у граждан платить желания нет?))
Женитьба сегодня это как в магазин сходить завтра опять пойду
А может изжила традиционная форма брака? И повышенные пошлины за развод- это стремления государства нажиться на несчастье людей