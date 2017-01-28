Фото: livekuban.ru
Смертность превысила рождаемость в Алтайском крае по итогам 2016 года – за 12 месяцев в регионе ушло из жизни на 4430 людей больше, чем появилось на свет.
Такие данные опубликовал Алтайкрайстат. Так, в статистическом ведомстве отмечают, что за прошлый год в регионе родилось 28 867 человек. В 2015-м этот показатель составлял 30 065.
Таким образом, рождаемость снизилась на 1198 человек, или на 4%.
Что касается смертности, то в 2016 году в регионе умело 33 297 человек. По отношению к 2015-му, когда в крае умерло 33 776 человек, смертность сократилась на 1,4% (479 человек).
Комментарии
в регионе умело 33 297 человек
И уходят то молодые, скоро здесь останутся только старики, да алкаши с нарками. Резервация.
Нас не догонишь !
это еще нормальная картина для нас
Вот он успех Карлина, успех Алтайского края. Остаются старики, молодые уезжают.
Привет сборищу троллей! Самы сколько за год родили, чтобы статистике помогать и о своей старости позаботится?
Молодежи некогда рожать и воспитывать детей, ибо восьмичасовой рабочий день и приличная зарплата канули в Лету вместе с СССР. Теперь на хозяина работают по 10-12 часов, прав никаких, зарплаты с процентов от продаж - какие дети, на них просто не хватает сил. поколение среднего возраста, которое успело обзавестись детьми, пашет на износ на трех работах, чтобы хоть как-то учить-лечить-содержать этих самых детей, и умирают в расцвете лет от этой самой непосильной пахоты. Вы думаете, от чего так "помолодели" инфаркты-инсульты и прочие подобные прелести? Откуда такая эпидемия рака? Причина всему одна - безудержная эксплуатация человека и безнадега. Буржуи, между прочим, от инсультов не дохнут!
Вот он успех Карлина, успех Алтайского края. Остаются старики, молодые уезжают.
И правильно делают. Основная работа в крае для молодых специалистов - идти в продавашки тыс за 15-20. Ради чего оставаться? Ради лестницы?
Рождаемость в Алтайском крае падает: всё больше людей понимают, что лучше появиться на свет в другом месте.
09:30 это какой идиот будет статистике помогать? А о старости государство обязано заботиться. Я ему за это ооочень большие налоги плачу. Вот только, похоже, мои деньги чиновники разворовывают.
Успокойтесь, это общероссийский тренд. а вообще Минздрав РФ запланировал вымирание России. Ведомство Вероники Скворцовой опубликовало новую версию госпрограммы «Развитие здравоохранения в России», где изменил в сторону ухудшения такие важные показатели, как общая смертность населения и смертность в трудоспособном возрасте. Так на 2020 год вместо запланированной ранее смертности 11,4 промилле стоит показатель в 13 промилле. Это случилось после провала предыдущего плана снизить смертность в 2016 году до 12,3 промииле. Вместо этого смертность 2016 года оказалась равной 12,9 промилле (по данным за январь—ноябрь). Каждый лишний промилле означает лишнюю смертность населения в 146 тыс. человек ежегодно.
Спасибо Александр-Богданычю, зато театры реставрируем, фисгармонии!
Стараюсь вести здоровый образ жизни,а именно почти исключил алкоголь, посещаю регулярно спортзал и самое главное не смотрю телевизор, мое долголетие это моя персональная месть государству!
Пенсионер, вы страшный человек...
28.01.2017 10:37 Пенсионер плюс много. Сам придерживаюсь такой же линии последние несколько лет, вокруг много знакомых - то же самое, бросают курить, пить, на лыжи встают, в бассейны ездить начинают. Русских этой банде не победить просто так.
Вы забыли про новый перинатальный центр ДАР. Он поможет.
Наблюдается 2 тренда - сокращение рождаемости (плюс ко многим факторам и тот, что в детородном возрасте сейчас малочисленное поколение 90-х) и второй тренд - взрывной рост рождаемости у неславянских народов. Что будет представлять РФ лет через 30 - ведает только Аллах
Если расходы на медицину сократили на треть где тут смертности-то не рости.
Почему то не берется во внимание, что наш край есть зараженная зона последствий взрывов на ядерном СП. Почему не приводят данных о количестве онкологических больных в крае, все онкологии загружены больными. Кто из чиновников сообщит сколько детей больных раком в крае, никто не отважится огласить эти данные.
эта новость - ответ на все боськины и его однополчан стенания про "рассеюшкавстаетскаленипутенвсехопятьпереиграл".
09:31 да ты шо, прямо таки буржуи живут вечно, и не болеют и не дохнут, просто жрут антидепресанты и думают только о жратве, а не о судьбах мира. предлагаешь тоже животными инстинктами жить??? малаца
Пенсионер 10:37 Забыли сказать, что совсем не сидите теперь за компьютером, просто некогда...
Сейчас не достаточно просто не пить и не курить. 80% продуктов питания - фальсификат. Просто они не вызывают мгновенную смерть. А сколько у нас выхлопных газов в воздухе? А это установленный канцероген. Тем кому сейчас лет по 15-20 до пенсии не дожить с вероятностью 90%.
В этом году все будет путем. Богданыч студентов размножаться заставит, а не захотят, велит презервативами бракованными возле общаг торговать.
смертность по возрастным группам где? и причины смертности? и это убыль только по смертности. а по миграции сюда же, если дописать?
- гость - 28 января 2017 г. 12:32 Пенсионер 10:37 Забыли сказать, что совсем не сидите теперь за компьютером, просто некогда..--------------Это тебе сынок нужно "снискать хлеб насущный", а у меня этой проблемы нет, пенсия + помощь от детей,на образование коих я когда-то денег не жалел и воспитал их достойными людьми.Потому-то у меня достойная старость, учись как нужно жить.
Умничать в интернете это достойная старость? Диду, вы делаете мне смешно.
Последние время не покидает мысль. Сибирь осваивали ради природных ресурсов, сюда ехали делать деньги - пушнина, драг. металлы, нефть, газ и т.п. Горный завод дал развитие городу. Серебро обогащало. Завод закрыли. В 90-е похерили промышленность. Что мы здесь делаем? Зачем вообще тут жить. Есть красивые города - Москва и Петербург. Есть богатые города. Есть города с хорошим климатом - Сочи, Севастополь. У нас же ничего нет. Рыба ушла, пора переставлять палатку и бурить в новом месте.
Что мы здесь делаем? Зачем вообще тут жить. Есть красивые города - Москва и Петербург. Есть богатые города. Есть города с хорошим климатом - Сочи, Севастополь.---------------Перефразируя известную фразу можно сказать так, можно жителя Мухосранска вывезти в приличный город,но Мухосранск из него не вывезти невозможно, увы!
Гостю 13:17 Дай Бог тебе сынок хоть кому-то в моем возрасте делать смешно, как впрочем и дожить.
Бесполезный регионишка
Уже подумываю переехать к теплу
Оптимистами надо быть и строить чудо на своей земле, земле где родился и жили твои предки. Только эту землю ты можешь защищать и любить. Именно суровому климату мы обязаны, он обеспечил нам высокое развитие. ХВАТИТ НЫТЬ, работать надо , а не дерьмовцо раскидывать на амике
А ведь рядом в 7часах езды от нас родилось 17млн!
января 2017 г. 13:54 Только вот кто покидал родные земли и двигался дальше те и развивались и делали прорыв в знаниях.
28 января 2017 г. 14:00 Да это совершенно верно,но их единицы, а канувших в бездну неизвестности миллионы.
Ельценоиды и путиноиды разрушили все что можно в России, а население травят псевдопродуктами.
Умничать в интернете это достойная старость? ------------------------------------------ Разумеется, по-вашему, умничать в интернете -достойная молодость! Не работать, а сидеть и цепляться к тем, кто может себе позволить проводить свое свободное время так, как хочет. Поскольку свободное время у нас есть и есть средства на жизнь.
28.01.2017 16:46 Уважаемая Мария Ивановна,для некоторых цеплять-это работа.Не обращайте на них внимания.Берегите себя!
За Обью, в н-ской области есть деревни - "котяховки" по мнению новосибирцев. Так вот, в этих самых "котяховках" доходы населения намного выше, чем в деревнях насупротив через реку - в АК.