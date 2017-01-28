Воскресенье, 29 Январь, 14:05

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Какой тарифный план по транспортной карте для вас наиболее выгоден?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,32
€ 64,34
Brent
$ 51,5
-11°
Обь
35см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Режим ЧС из-за разгула снежной стихии на АлтаеОтчет губернатора Алтайского края за 2016 годПаводок на Алтае-2017
Новости

Естественная убыль: смертность на Алтае в 2016 году превысила рождаемость

, ИА "Амител"
За 12 месяцев в регионе ушло из жизни на 4430 человек больше, чем появилось на свет

Фото: livekuban.ru

Смертность превысила рождаемость в Алтайском крае по итогам 2016 года – за 12 месяцев в регионе ушло из жизни на 4430 людей больше, чем появилось на свет.

Такие данные опубликовал Алтайкрайстат. Так, в статистическом ведомстве отмечают, что за прошлый год в регионе родилось 28 867 человек. В 2015-м этот показатель составлял 30 065.

Таким образом, рождаемость снизилась на 1198 человек, или на 4%.

Что касается смертности, то в 2016 году в регионе умело 33 297 человек. По отношению к 2015-му, когда в крае умерло 33 776 человек, смертность сократилась на 1,4% (479 человек).
 


Смотрите также
Партнёры

Комментарии

28.01.2017 07:59
- гость -

в регионе умело 33 297 человек

0  0
28.01.2017 08:37
гость

И уходят то молодые, скоро здесь останутся только старики, да алкаши с нарками. Резервация.

0  0
28.01.2017 08:53
Ватники

Нас не догонишь !

0  0
28.01.2017 09:12
NiGHT

это еще нормальная картина для нас

0  0
28.01.2017 09:17
- гость -

Вот он успех Карлина, успех Алтайского края. Остаются старики, молодые уезжают.

0  0
28.01.2017 09:30
- гость -

Привет сборищу троллей! Самы сколько за год родили, чтобы статистике помогать и о своей старости позаботится?

0  0
28.01.2017 09:31
- гость -

Молодежи некогда рожать и воспитывать детей, ибо восьмичасовой рабочий день и приличная зарплата канули в Лету вместе с СССР. Теперь на хозяина работают по 10-12 часов, прав никаких, зарплаты с процентов от продаж - какие дети, на них просто не хватает сил. поколение среднего возраста, которое успело обзавестись детьми, пашет на износ на трех работах, чтобы хоть как-то учить-лечить-содержать этих самых детей, и умирают в расцвете лет от этой самой непосильной пахоты. Вы думаете, от чего так "помолодели" инфаркты-инсульты и прочие подобные прелести? Откуда такая эпидемия рака? Причина всему одна - безудержная эксплуатация человека и безнадега. Буржуи, между прочим, от инсультов не дохнут!

0  0
28.01.2017 09:32
- гость -

Вот он успех Карлина, успех Алтайского края. Остаются старики, молодые уезжают.

И правильно делают. Основная работа в крае для молодых специалистов - идти в продавашки тыс за 15-20. Ради чего оставаться? Ради лестницы?

0  0
28.01.2017 10:02
- гость -

Рождаемость в Алтайском крае падает: всё больше людей понимают, что лучше появиться на свет в другом месте.

0  0
28.01.2017 10:31
- гость -

09:30 это какой идиот будет статистике помогать? А о старости государство обязано заботиться. Я ему за это ооочень большие налоги плачу. Вот только, похоже, мои деньги чиновники разворовывают.

0  0
28.01.2017 10:34
- гость -

Успокойтесь, это общероссийский тренд. а вообще Минздрав РФ запланировал вымирание России. Ведомство Вероники Скворцовой опубликовало новую версию госпрограммы «Развитие здравоохранения в России», где изменил в сторону ухудшения такие важные показатели, как общая смертность населения и смертность в трудоспособном возрасте. Так на 2020 год вместо запланированной ранее смертности 11,4 промилле стоит показатель в 13 промилле. Это случилось после провала предыдущего плана снизить смертность в 2016 году до 12,3 промииле. Вместо этого смертность 2016 года оказалась равной 12,9 промилле (по данным за январь—ноябрь). Каждый лишний промилле означает лишнюю смертность населения в 146 тыс. человек ежегодно.

0  0
28.01.2017 10:36
- гость -

Спасибо Александр-Богданычю, зато театры реставрируем, фисгармонии!

0  0
28.01.2017 10:37
Пенсионер

Стараюсь вести здоровый образ жизни,а именно почти исключил алкоголь, посещаю регулярно спортзал и самое главное не смотрю телевизор, мое долголетие это моя персональная месть государству!

0  0
28.01.2017 10:45
Rogue Stray

Пенсионер, вы страшный человек...

0  0
28.01.2017 11:04
Пацифист

28.01.2017 10:37 Пенсионер плюс много. Сам придерживаюсь такой же линии последние несколько лет, вокруг много знакомых - то же самое, бросают курить, пить, на лыжи встают, в бассейны ездить начинают. Русских этой банде не победить просто так.

0  0
28.01.2017 11:16
- гость -

Вы забыли про новый перинатальный центр ДАР. Он поможет.

0  0
28.01.2017 11:18
1

Наблюдается 2 тренда - сокращение рождаемости (плюс ко многим факторам и тот, что в детородном возрасте сейчас малочисленное поколение 90-х) и второй тренд - взрывной рост рождаемости у неславянских народов. Что будет представлять РФ лет через 30 - ведает только Аллах

0  0
28.01.2017 11:43
Й

Если расходы на медицину сократили на треть где тут смертности-то не рости.

0  0
28.01.2017 12:04
Гость

Почему то не берется во внимание, что наш край есть зараженная зона последствий взрывов на ядерном СП. Почему не приводят данных о количестве онкологических больных в крае, все онкологии загружены больными. Кто из чиновников сообщит сколько детей больных раком в крае, никто не отважится огласить эти данные.

0  0
28.01.2017 12:25
- гость -

эта новость - ответ на все боськины и его однополчан стенания про "рассеюшкавстаетскаленипутенвсехопятьпереиграл".

0  0
28.01.2017 12:31
- гость -

09:31 да ты шо, прямо таки буржуи живут вечно, и не болеют и не дохнут, просто жрут антидепресанты и думают только о жратве, а не о судьбах мира. предлагаешь тоже животными инстинктами жить??? малаца

0  0
28.01.2017 12:32
- гость -

Пенсионер 10:37 Забыли сказать, что совсем не сидите теперь за компьютером, просто некогда...

0  0
28.01.2017 12:53
- гость -

Сейчас не достаточно просто не пить и не курить. 80% продуктов питания - фальсификат. Просто они не вызывают мгновенную смерть. А сколько у нас выхлопных газов в воздухе? А это установленный канцероген. Тем кому сейчас лет по 15-20 до пенсии не дожить с вероятностью 90%.

0  0
28.01.2017 13:03
- гость -

В этом году все будет путем. Богданыч студентов размножаться заставит, а не захотят, велит презервативами бракованными возле общаг торговать.

0  0
28.01.2017 13:13
- гость -

смертность по возрастным группам где? и причины смертности? и это убыль только по смертности. а по миграции сюда же, если дописать?

0  0
28.01.2017 13:14
- гость -

- гость - 28 января 2017 г. 12:32 Пенсионер 10:37 Забыли сказать, что совсем не сидите теперь за компьютером, просто некогда..--------------Это тебе сынок нужно "снискать хлеб насущный", а у меня этой проблемы нет, пенсия + помощь от детей,на образование коих я когда-то денег не жалел и воспитал их достойными людьми.Потому-то у меня достойная старость, учись как нужно жить.

0  0
28.01.2017 13:17
- гость -

Умничать в интернете это достойная старость? Диду, вы делаете мне смешно.

0  0
28.01.2017 13:24
Евгений

Последние время не покидает мысль. Сибирь осваивали ради природных ресурсов, сюда ехали делать деньги - пушнина, драг. металлы, нефть, газ и т.п. Горный завод дал развитие городу. Серебро обогащало. Завод закрыли. В 90-е похерили промышленность. Что мы здесь делаем? Зачем вообще тут жить. Есть красивые города - Москва и Петербург. Есть богатые города. Есть города с хорошим климатом - Сочи, Севастополь. У нас же ничего нет. Рыба ушла, пора переставлять палатку и бурить в новом месте.

0  0
28.01.2017 13:33
- гость -

Что мы здесь делаем? Зачем вообще тут жить. Есть красивые города - Москва и Петербург. Есть богатые города. Есть города с хорошим климатом - Сочи, Севастополь.---------------Перефразируя известную фразу можно сказать так, можно жителя Мухосранска вывезти в приличный город,но Мухосранск из него не вывезти невозможно, увы!

0  0
28.01.2017 13:35
Пенсионер

Гостю 13:17 Дай Бог тебе сынок хоть кому-то в моем возрасте делать смешно, как впрочем и дожить.

0  0
28.01.2017 13:40
- гость -

Бесполезный регионишка

0  0
28.01.2017 13:46
- гость -

Уже подумываю переехать к теплу

0  0
28.01.2017 13:54
- гость -

Оптимистами надо быть и строить чудо на своей земле, земле где родился и жили твои предки. Только эту землю ты можешь защищать и любить. Именно суровому климату мы обязаны, он обеспечил нам высокое развитие. ХВАТИТ НЫТЬ, работать надо , а не дерьмовцо раскидывать на амике

0  0
28.01.2017 13:58
Ютас

А ведь рядом в 7часах езды от нас родилось 17млн!

0  0
28.01.2017 14:00
- гость -

января 2017 г. 13:54 Только вот кто покидал родные земли и двигался дальше те и развивались и делали прорыв в знаниях.

0  0
28.01.2017 14:50
- гость -

28 января 2017 г. 14:00 Да это совершенно верно,но их единицы, а канувших в бездну неизвестности миллионы.

0  0
28.01.2017 14:57
- гость -

Ельценоиды и путиноиды разрушили все что можно в России, а население травят псевдопродуктами.

0  0
28.01.2017 16:46
Мария Ивановна, пенсионер

Умничать в интернете это достойная старость? ------------------------------------------ Разумеется, по-вашему, умничать в интернете -достойная молодость! Не работать, а сидеть и цепляться к тем, кто может себе позволить проводить свое свободное время так, как хочет. Поскольку свободное время у нас есть и есть средства на жизнь.

0  0
28.01.2017 17:04
- гость -

28.01.2017 16:46 Уважаемая Мария Ивановна,для некоторых цеплять-это работа.Не обращайте на них внимания.Берегите себя!

0  0
28.01.2017 19:25
Rogue Stray

За Обью, в н-ской области есть деревни - "котяховки" по мнению новосибирцев. Так вот, в этих самых "котяховках" доходы населения намного выше, чем в деревнях насупротив через реку - в АК.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< январь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
13:53
В Арктике применят технологию сварки в 70-градусный мороз от ученых АлтГТУ 0
13:24
ДТП парализовало движение на улице Взлетной в Барнауле - очевидцы 0
12:59
Российские туристы смогут расплачиваться в Турции рублями 1
12:29
Трамп поручил главе Пентагона найти новых союзников для борьбы с ИГ 3
11:58
Барнаульцы обсуждают экстремальный способ прогрева машины 12
11:29
Бенгальский тигр сбежал из бродячего цирка в Италии. Видео 1
10:54
13-летний школьник утонул в бассейне санатория на Урале 1
10:27
Алтайские полицейские изъяли у сельчанина более килограмма марихуаны 0
09:57
Поклонская назвала Украину временно оккупированной территорией 22
09:28
Кампания за отделение штата от США стартовала в Калифорнии 18
08:51
Премьер Баварии призвал снять антироссийские санкции в 2017 году 6
08:28
Белый дом назвал позитивным телефонный разговор Путина и Трампа 22
07:33
Богатые закрома: Алтайский край имеет самые большие запасы зерна за Уралом 24
07:04
Кирпичный коттедж в парковой зоне продают в Барнауле за 16 млн рублей. Фото 10
06:32
Слабый снег и мороз обещают в Алтайском крае 29 января 0
06:01
Алтайский край продолжает уступать всем регионам Сибири по средней зарплате 58
23:13
Дату премьеры нового сезона "Игры престолов" "слили" в сеть 1
22:10
Долг Белоруссии за газ из РФ превысил 500 миллионов долларов 1
21:16
Боец Росгвардии применил оружие при задержании преступников под Москвой 9
20:15
Показываем последствия столкновения грузовика с Toyota на трассе М-52 0
19:53
Женщина с ребенком упала на рельсы в московском метро 1
19:28
Петуха посадили в тюрьму в Гондурасе. Фото 0
18:57
Британский актер Джон Херт скончался на 78-м году жизни 0
18:27
Синоптики прогнозируют 30-градусные морозы 29 января в Алтайском крае 0
17:51
Автомобилистка сбила женщину на пешеходном переходе в Барнауле - очевидцы 1
17:23
Болезни системы кровообращения стали главной причиной смерти на Алтае 0
16:52
Опубликовано видео с места ДТП на остановке в центре Москвы 0
16:25
Солист ансамбля "Верасы" Александр Тиханович скончался в Минске 2
15:58
Движение трамваев в Барнауле останавливали из-за коммунальной аварии 0
15:24
Пьяный житель Горного Алтая убил своего отца с помощью двух ножей 0
14:57
Полицейские задержали машину Мары Багдасарян за нарушение ПДД в Москве 12
14:26
Эксперты назвали ошибку экипажа причиной крушения Ту-154 Минобороны РФ 17
13:56
Барнаульцы сообщили о двойном ДТП на улице Попова 2
13:28
Мошенник в Англии получил возврат денег за взятый с полки телевизор 4
12:53
Натяжной потолок спас детей в Новосибирске от завала. Фото 4
12:30
Суд смягчил наказание сыну экс-мэра Барнаула Максиму Савинцеву 13
11:58
Автомобиль сбил рабочих на остановке в центре Москвы 0
11:29
Трамп заявил, что пока рано говорить о снятии санкций с РФ 102
10:59
Жительницу Новосибирска подозревают в торговле наркотиками в декрете 3
10:26
Спецслужбы Норвегии обвинили РФ в попытках повлиять на Нобелевский комитет 12
09:57
ВТО признала незаконными российские пошлины на автомобили из Евросоюза 17
09:26
Жительница Бийска украла у посетительницы кафе дорогую норковую шубу. Видео 2
08:57
Россиянка Медведева выиграла ЧЕ по фигурному катанию с двумя рекордами 5
08:27
Посольство РФ в Лондоне стихами прокомментировало визит Терезы Мэй в США 21
07:46
Новый сериал от Marvel о "Людях Икс" покажут на большом экране в Барнауле 0
07:27
Естественная убыль: смертность на Алтае в 2016 году превысила рождаемость 40
07:03
Трехкомнатную квартиру в новой высотке продают в Барнауле за 5,85 млн руб. 19
06:44
Жители Алтайского края стали реже создавать и разрушать семьи 6
06:22
"Я что-то нажала и все исчезло": наглядное объяснение, что такое мем "Ждун" 3
06:01
Мой сугроб круче твоего: барнаульцы публикуют снимки снежных завалов 4

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.