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Смертность превысила рождаемость в Алтайском крае по итогам 2016 года – за 12 месяцев в регионе ушло из жизни на 4430 людей больше, чем появилось на свет.
Такие данные опубликовал Алтайкрайстат. Так, в статистическом ведомстве отмечают, что за прошлый год в регионе родилось 28 867 человек. В 2015-м этот показатель составлял 30 065.
Таким образом, рождаемость снизилась на 1198 человек, или на 4%.
Что касается смертности, то в 2016 году в регионе умело 33 297 человек. По отношению к 2015-му, когда в крае умерло 33 776 человек, смертность сократилась на 1,4% (479 человек).
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в регионе умело 33 297 человек