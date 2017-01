Фото: metro.co.uk

Посольство РФ в Лондоне стихами ответило британскому премьер-министру Терезе Мей, которая посоветовала Соединенным Штатам сотрудничать с Россией, но остерегаться ее. Четверостишье на английском языке размещено в Twitter-аккаунте посольства, пишет ТАСС.

"Сотрудничай, но остерегайся", — премьер предупредила. Насколько знаем мы, холодная война давным-давно почила", — переводит агентство стихотворение.

"Engage but beware",

Prime Minister said.

As far as we’re aware,

Cold War was long dead #PoemsAboutTrumpAndMay