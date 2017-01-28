Фото: metro.co.uk
Посольство РФ в Лондоне стихами ответило британскому премьер-министру Терезе Мей, которая посоветовала Соединенным Штатам сотрудничать с Россией, но остерегаться ее. Четверостишье на английском языке размещено в Twitter-аккаунте посольства, пишет ТАСС.
"Сотрудничай, но остерегайся", — премьер предупредила. Насколько знаем мы, холодная война давным-давно почила", — переводит агентство стихотворение.
"Engage but beware",— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 27 января 2017 г.
Prime Minister said.
As far as we’re aware,
Cold War was long dead #PoemsAboutTrumpAndMay
Агентство отмечает, что ранее Мэй на совещании руководства партии республиканцев США в Филадельфии (штат Пенсильвания), заявила, что с Россией нужно выстраивать отношения по примеру Рональда Рейгана, который всегда придерживался принципа "доверяй, но проверяй". По словам премьера, с российским лидером Владимиром Путиным " мой совет — сотрудничай, но берегись"
Кроме этого, она призвала взаимодействовать с Москвой с "позиции силы" и подчеркнула, что Соединенное Королевство будет настаивать на сохранении санкций против РФ до выполнения минских соглашений.
Уточняется, что встреча американского президента Дональда Трампа с Мэй прошла в пятницу, 27 января. Британский премьер стала первым иностранным лидером, которого республиканец принял в Белом доме.
Комментарии
Достойные ученики !
С самой большой позиции силы с Москвой разговаривали Наполеон и Гитлер. Еще Кеннеди, который если бы в последний момент Карибского кризиса не поговорил по телефону с Хрущевым, то и Мэй бы сейчас на свете не было
Остерегаются-значит боятся, а боятся- выходит уважают.Вывод наша страна стала сильной, по факту имеем: сильный президент-сильная страна, поэтому во внешней политике верным курсом идем.
У Трампа есть 10-и летний сын, поэтому Трампу могут не нравится размещенные на Камчатке и Дальнем Востоке ракеты с ядерными боеголовками. Не просто говорить с позиции силы со страной с ядерным запасом, который может уничтожить всю Землю около 10 раз. Если количество ядерных ракет, нацеленных на США, снизится, то для Трампа и его 10-и летнего сына, да и для всех нас, будет не плохо. Учитывая, что при Хилори количество ядерных ракет с обеих сторон только бы увеличилось. И могло случится повторение истории с Кеннеди, только в худшем варианте
Остерегаются-значит боятся, а боятся- выходит уважают.
Обезяну с гранатой тож боятся , но это не говорит что её уважают.
гость -09:08- "Обезяну с гранатой тож боятся"
А кто ей дал гранату?
Гость от 09:08,это вы про себя,не?
Обезяну с гранатой тож боятся , но это не говорит что её уважают
ну что ж вы так о 44 президенте омерики, не забывайте что благодаря ему, вернее его ошибкам, мы нашли свой курс
Если принимать гранату за ядерное оружие надо признать,что список стран-обезьян не такой уж короткий.
не курс а скрепы.
- гость - 28 января 2017 г. 09:13 Обезяну с гранатой тож боятся , но это не говорит что её уважают - ну что ж вы так о 44 президенте омерики
Многие его и уважали, которые тоже с гранатами
не курс а скрепы.
правильно, скрепы, как промежуточные остановки для выбора правильного истинного курса
Первой обезьяной применившей в реальности такую гранату является сша,причём без особой надобности.
28.01.2017 09:16 - гость - вы однако забыли о том, что закон сильнейших :тварить добро и не сориться, и видит инопланетный разум, не мы это затеяли, поэтому те, кто забыл этот закон, по факту и имеет- кто с чем на нас придет, тот от того и поимеет
09.18 без особой? та ти чо!?
Обезьяна с гранатой становится намного опасней, когда в ее распоряжение попадают джипеги старого бабника с бесстыжими девками)))
28.01.2017 09:08 - гость -
Ну хватит уже про Обаму вспоминать. Ушел он. Нет у него больше гранаты.