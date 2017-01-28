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Россиянка Медведева выиграла ЧЕ по фигурному катанию с двумя рекордами

, ИА "Амител"
Фигуристка набрала 229,71 балла на чемпионате Европы

Фото: newspile.ru

Российская фигуристка Евгения Медведева на чемпионате Европы, который проходит в чешской Остраве с 25 под 29 января, установила мировые рекорды в произвольной программе и по сумме набранных баллов. Об этом сообщает "Р-Спорт".

Россиянка превзошла собственное достижение, набрав 150,79 балла за прокат произвольной программы. Прежнее достижение она установила на чемпионате мира минувшего года (150,10). Всего фигуристка получила 229,71 балла. Прежний рекорд составлял 228,56 балла и принадлежал южнокорейской фигуристке Ким Ю На.

"Лента.ру" добавляет, что 17-летняя Медведева стала двукратной чемпионкой Европы. Также она является победительницей двух последних финалов Гран-при и чемпионата мира.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.01.2017 09:14
- гость -

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Жаль, что Медведев не поехал на инаугурацию Трампа. А ведь мог поспать на таком мероприятии…

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