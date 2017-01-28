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Полицейские установили личность жительницы Бийска, которую подозревают в хищении норковой шубы у посетительницы кафе, пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Установлено, что пострадавшая — молодая бийчанка — проводила с друзьями вечер в кафе и не заметила, как с вешалки пропала ее шуба. Сумма причиненного ущерба составила свыше 100 тысяч рублей.
По факту кражи возбудили уголовное дело, во время расследования которого стражи правопорядка установили личности всех посетителей кафе в день происшествия. Собранная база свидетелей позволила установить личность подозреваемой, которой оказалась одна из посетительниц заведения.
Задержанная женщина признала свою вину и написала явку с повинное. Расследование дела продолжается.
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