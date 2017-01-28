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Арбитражная панель Всемирной торговой организации (ВТО) сочла незаконными введенные РФ антидемпинговые пошлины на легкие коммерческие автомобили из ЕС. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на сообщение Еврокомиссии.
Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальсмстрем отметила, что "это очень четкое решение ВТО против недобросовестных, протекционистских и антиконкурентных мер, которые мы видим сегодня в России". По словам еврокомиссара, РФ не выполнила ряд требований организации, введя антидемпинговые пошлины в 2013 году, размер которых составлял от 23% до 30%. В итоге это повлияло на экспорт автомобилей из Италии и ФРГ.
Мальмстрем заявила, что данные меры необходимо теперь отменить. Еврокомиссар выразила надежду, что Россия выполнит свои международные обязательства без задержек.
Издание подчеркивает, что правила ВТО позволяют России подать апелляцию на решение в течение 60 дней.
Также отмечается, что Евросоюз подал иск в ВТО против пошлин РФ в мае 2014 года. "Интерфакс" добавляет, что обращение стало четвертым со стороны Евросоюза к РФ после ее вступления в организацию в 2012 году. Остальные жалобы касались запрета на импорт свиней и продуктов из свинины, чрезмерных тарифов на импорт бумаги и иной продукции, а также платы за утилизацию автомобилей. При этом в случаях избыточных тарифов и запрета на импорт свинины в минувшем году ВТО решила, что меры РФ нарушают ее правила.
Комментарии
Они охренели? Продавать в России машины по европейским ценам? С нашими зарплатами мы можем позволить себе покупать их на треть дороже!
Хорошая новость для покупателей - есть шанс, что машины станут доступнее. Плохая новость для перекупов - они сейчас затарились машинами и сидят, цены держат, не снижают.
Если машины станут доступнее, то непременно подорожает их содержание, так что особо не обольщайся. У нас четко действует "Закон бензина", если нефть дорожает бензин тоже, если нефть дешевеет бензин один...самоцензура...дорожает,это Россия детка!
Эти, так называемые гейевропейские экономисты просто не читали русские сказки. Наш герой Емеля на печи (змейгорыныч, рыбка, щука) делал все чтобы не работать. Кроме нефтигаза нечего "производить" не получается ( а сейчас еще и продать проблема - многие отказываются) , хоть так бюджет пополнять.... За счет грабежа собственного народа но чужим качественным товаром. Главное при этом говорить, что все произведенное там г... Вот такой парадокс в умах.
Надо из этого вто выходить срочно))
У нас своих автомобилей полно и не хуже европейские.
какая хорошая новость, тут одни евробараны собрались?
надо выходить из ВТО, Медведев должен признать эту ошибку- вступление вто. а России подать в суд на незаконность санкций.Кстати почему штаты вводят пошлины когда хотят и на что хотят? они в вто не входят? какого ляда нам втридорога продают бумагу, мебель, финские домики из нашего леса ???
28.01.2017 11:54 - гость
Вас не заставляют покупать, производите сами. Или Вас курить и пить тоже заставляют?
РАЗОГНАТЬ ЭТО ВТО НУ И ЧТО ЧТО МЫ ЖРЕМ ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО И ЗАПИВАЕМ БОЯРЫШНИКОМ ЗАТО МЫ ЕЗДЕЕМ НА ЛАДЕ КАЛИНЕ
Я думаю, наши недоэкономисты исходили из того, что быдло должно ездить на ОТ, а елита и такие пошлины потянет.
Дятел 28 января 2017 г. 13:16 Я думаю, наши недоэкономисты исходили из того, что быдло должно ездить на ОТ
Дык ОТ тоже оттуда бу-шный)
- гость - 28 января 2017 г. 13:22
Быдло вынуждено на ОТ ездить, не пойдет же оно пешком на плантации рабовладельцев. А вот в салон, поменьше заглядывать из-за пошлин будут.
Name 28 января 2017 г. 12:58 РАЗОГНАТЬ ЭТО ВТО НУ И ЧТО ЧТО МЫ ЖРЕМ ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО И ЗАПИВАЕМ БОЯРЫШНИКОМ ЗАТО МЫ ЕЗДЕЕМ НА ЛАДЕ КАЛИНЕ-------------Ежели пальмовое к нам не завозить, то в магазинах будет шаром покати, в смысле чего жрать будем? Сразу сказка об эффективности фермеров перед колхозами накроется медным тазом.А то ведь как получается скота нет, а колбасы 100 сортов и по цене дешевле мяса,молоко не прокисает и т. д. Вот уж действительно сказка стала былью, а всего-то нужно побольше завозить пальмового масла да сои, вот коммуняки тупорылые были не могли сообразить!
28.01.2017 13:27 Дятел Ты хоть суть проблемы вник? Тебе есть разница собран твой Фиат Дукатто русским Ванем или итальянцем Леонардо? Если да тогда ори на каждом углу что тебя чиновники очередной раз поимели. А так Фиат Дукатто и Мерседес Спринтер давно в России собираются просто европейцам выгоднее собрать машину и продать ее у нас чем ввезти машинокомплекты, собрать машину и продать
А санкции по мнению ВТО это нормальная здоровая конкуренция?
13:53 "А так Фиат Дукатто и Мерседес Спринтер давно в России собираются просто европейцам выгоднее собрать машину и продать ее у нас чем ввезти машинокомплекты, собрать машину и продать" - Идиото? То-то собранных машин идет на экспорт все больше и больше.Мощности в России по сборке 3 млн легковых машин, а внутренний спрос 1,6 млн. Все наелись.