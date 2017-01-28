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ВТО признала незаконными российские пошлины на автомобили из Евросоюза

, ИА "Амител"
Россия в течение двух месяцев может подать апелляцию на решение ВТО

Фото: shrbeta.brack.net

Арбитражная панель Всемирной торговой организации (ВТО) сочла незаконными введенные РФ антидемпинговые пошлины на легкие коммерческие автомобили из ЕС. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на сообщение Еврокомиссии.

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальсмстрем отметила, что "это очень четкое решение ВТО против недобросовестных, протекционистских и антиконкурентных мер, которые мы видим сегодня в России". По словам еврокомиссара, РФ не выполнила ряд требований организации, введя антидемпинговые пошлины в 2013 году, размер которых составлял от 23% до 30%. В итоге это повлияло на экспорт автомобилей из Италии и ФРГ.

Мальмстрем заявила, что данные меры необходимо теперь отменить. Еврокомиссар выразила надежду, что Россия выполнит свои международные обязательства без задержек.

Издание подчеркивает, что правила ВТО позволяют России подать апелляцию на решение в течение 60 дней.

Также отмечается, что Евросоюз подал иск в ВТО против пошлин РФ в мае 2014 года. "Интерфакс" добавляет, что обращение стало четвертым со стороны Евросоюза к РФ после ее вступления в организацию в 2012 году. Остальные жалобы касались запрета на импорт свиней и продуктов из свинины, чрезмерных тарифов на импорт бумаги и иной продукции, а также платы за утилизацию автомобилей. При этом в случаях избыточных тарифов и запрета на импорт свинины в минувшем году ВТО решила, что меры РФ нарушают ее правила.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.01.2017 10:39
- гость -

Они охренели? Продавать в России машины по европейским ценам? С нашими зарплатами мы можем позволить себе покупать их на треть дороже!

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28.01.2017 11:08
Гость

Хорошая новость для покупателей - есть шанс, что машины станут доступнее. Плохая новость для перекупов - они сейчас затарились машинами и сидят, цены держат, не снижают.

0  0
28.01.2017 11:20
Бывалый

Если машины станут доступнее, то непременно подорожает их содержание, так что особо не обольщайся. У нас четко действует "Закон бензина", если нефть дорожает бензин тоже, если нефть дешевеет бензин один...самоцензура...дорожает,это Россия детка!

0  0
28.01.2017 11:32
- гость -

Эти, так называемые гейевропейские экономисты просто не читали русские сказки. Наш герой Емеля на печи (змейгорыныч, рыбка, щука) делал все чтобы не работать. Кроме нефтигаза нечего "производить" не получается ( а сейчас еще и продать проблема - многие отказываются) , хоть так бюджет пополнять.... За счет грабежа собственного народа но чужим качественным товаром. Главное при этом говорить, что все произведенное там г... Вот такой парадокс в умах.

0  0
28.01.2017 11:43
- гость -

Надо из этого вто выходить срочно))

0  0
28.01.2017 11:45
Й

У нас своих автомобилей полно и не хуже европейские.

0  0
28.01.2017 11:48
- гость -

какая хорошая новость, тут одни евробараны собрались?

0  0
28.01.2017 11:54
- гость -

надо выходить из ВТО, Медведев должен признать эту ошибку- вступление вто. а России подать в суд на незаконность санкций.Кстати почему штаты вводят пошлины когда хотят и на что хотят? они в вто не входят? какого ляда нам втридорога продают бумагу, мебель, финские домики из нашего леса ???

0  0
28.01.2017 12:04
- гость -

28.01.2017 11:54 - гость

Вас не заставляют покупать, производите сами. Или Вас курить и пить тоже заставляют?

0  0
28.01.2017 12:58
Name

РАЗОГНАТЬ ЭТО ВТО НУ И ЧТО ЧТО МЫ ЖРЕМ ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО И ЗАПИВАЕМ БОЯРЫШНИКОМ ЗАТО МЫ ЕЗДЕЕМ НА ЛАДЕ КАЛИНЕ

0  0
28.01.2017 13:16
Дятел

Я думаю, наши недоэкономисты исходили из того, что быдло должно ездить на ОТ, а елита и такие пошлины потянет.

0  0
28.01.2017 13:22
- гость -

Дятел 28 января 2017 г. 13:16 Я думаю, наши недоэкономисты исходили из того, что быдло должно ездить на ОТ

Дык ОТ тоже оттуда бу-шный)

0  0
28.01.2017 13:27
Дятел

- гость - 28 января 2017 г. 13:22

Быдло вынуждено на ОТ ездить, не пойдет же оно пешком на плантации рабовладельцев. А вот в салон, поменьше заглядывать из-за пошлин будут.

0  0
28.01.2017 13:45
- гость -

Name 28 января 2017 г. 12:58 РАЗОГНАТЬ ЭТО ВТО НУ И ЧТО ЧТО МЫ ЖРЕМ ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО И ЗАПИВАЕМ БОЯРЫШНИКОМ ЗАТО МЫ ЕЗДЕЕМ НА ЛАДЕ КАЛИНЕ-------------Ежели пальмовое к нам не завозить, то в магазинах будет шаром покати, в смысле чего жрать будем? Сразу сказка об эффективности фермеров перед колхозами накроется медным тазом.А то ведь как получается скота нет, а колбасы 100 сортов и по цене дешевле мяса,молоко не прокисает и т. д. Вот уж действительно сказка стала былью, а всего-то нужно побольше завозить пальмового масла да сои, вот коммуняки тупорылые были не могли сообразить!

0  0
28.01.2017 13:53
Еж

28.01.2017 13:27 Дятел Ты хоть суть проблемы вник? Тебе есть разница собран твой Фиат Дукатто русским Ванем или итальянцем Леонардо? Если да тогда ори на каждом углу что тебя чиновники очередной раз поимели. А так Фиат Дукатто и Мерседес Спринтер давно в России собираются просто европейцам выгоднее собрать машину и продать ее у нас чем ввезти машинокомплекты, собрать машину и продать

0  0
28.01.2017 16:36
- гость -

А санкции по мнению ВТО это нормальная здоровая конкуренция?

0  0
28.01.2017 17:15
- гость -

13:53 "А так Фиат Дукатто и Мерседес Спринтер давно в России собираются просто европейцам выгоднее собрать машину и продать ее у нас чем ввезти машинокомплекты, собрать машину и продать" - Идиото? То-то собранных машин идет на экспорт все больше и больше.Мощности в России по сборке 3 млн легковых машин, а внутренний спрос 1,6 млн. Все наелись.

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