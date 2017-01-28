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ВТО признала незаконными российские пошлины на автомобили из Евросоюза

, ИА "Амител"
Россия в течение двух месяцев может подать апелляцию на решение ВТО

Фото: shrbeta.brack.net

Арбитражная панель Всемирной торговой организации (ВТО) сочла незаконными введенные РФ антидемпинговые пошлины на легкие коммерческие автомобили из ЕС. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на сообщение Еврокомиссии.

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальсмстрем отметила, что "это очень четкое решение ВТО против недобросовестных, протекционистских и антиконкурентных мер, которые мы видим сегодня в России". По словам еврокомиссара, РФ не выполнила ряд требований организации, введя антидемпинговые пошлины в 2013 году, размер которых составлял от 23% до 30%. В итоге это повлияло на экспорт автомобилей из Италии и ФРГ.

Мальмстрем заявила, что данные меры необходимо теперь отменить. Еврокомиссар выразила надежду, что Россия выполнит свои международные обязательства без задержек.

Издание подчеркивает, что правила ВТО позволяют России подать апелляцию на решение в течение 60 дней.

Также отмечается, что Евросоюз подал иск в ВТО против пошлин РФ в мае 2014 года. "Интерфакс" добавляет, что обращение стало четвертым со стороны Евросоюза к РФ после ее вступления в организацию в 2012 году. Остальные жалобы касались запрета на импорт свиней и продуктов из свинины, чрезмерных тарифов на импорт бумаги и иной продукции, а также платы за утилизацию автомобилей. При этом в случаях избыточных тарифов и запрета на импорт свинины в минувшем году ВТО решила, что меры РФ нарушают ее правила.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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