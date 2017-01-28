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Полицейская служба безопасности (ПСБ) Норвегии обвинила РФ в привлечении спецслужб для вмешательства в работу Нобелевского комитета. В частности, предполагается, что Россия пыталась помешать присуждению Нобелевской премии мира украинскому лидеру Петру Порошенко в 2015 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Норвежскую государственную телерадиокомпанию NRK.
Так, журналистам NRC в полицейской службе безопасности заявили, что с целью дискредитировать президента Украины в сети обнародовали письмо за подписью спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана к поверенному в делах Соединенных Штатов в Норвегии. В письме говорилось, что американские дипломаты получили поддержку двух из пяти членов Нобелевского комитета, но Порошенко очень важно "получить гарантии" присуждения награды. Телерадиокомпания подчеркивает, что американское посольство и Верховная рада Украины опровергли подлинность письма Гройсмана.
Спустя две недели после его публикации в офис к секретарю комитета и директору Норвежского нобелевского института Улаву Ньелстаду пришли двое представителей российского посольства. Ньелстад заявил, что это была "абсурдная" встреча, после которой он обратился в ПСБ. Сотрудник службы безопасности Арне Хеугстейл заявил NRK, что норвежским спецслужбам удалось установить, что одним из дипломатов РФ на встрече с Ньелстадом являлся офицером Службы внешней разведки России. По его словам, визит был операцией с целью повлиять на решение члена комитета.
Посольство РФ направило в телерадиокомпанию письменный комментарий, в котором выразило несогласие с данными выводами, отметив, что попытка ПСБ выставить "рутинную дипломатическую работу" операцией спецслужб похожа на паранойю. В посольстве подчеркнули, что "сбор и анализ информации о внешней и внутренней политике и обмен мнениями" — это важная часть каждодневной работы дипломатов всех стран.
В комментарии отмечается, что все встречи с представителями Нобелевского комитета, в том числе и упомянутая, проводились именно с такими целями.
Комментарии
Нобель нервно хихикая, судорожно закурил
В который раз убеждаюсь:нет границ у России. ) PS Чудные люди сидят в Нобелевском комитете:премию мира-петру порошенко,у которого руки в по локоть крови.И во власть он вошёл ,пройдя по кучке трупов "небесной сотни".
Давно пора отменить премию за мир, НЕТ МИРА НЕ ЗЕМЛЕ, а значит и никакой премии не должно быть
Тайное всегда становится явным.
Явное становится тайной работой разведки...мдаа...
Стесняюсь спросить - а публикация данной статьи не является попыткой повлиять на Нобелевский комитет? Какая-то ахинея. Любое решение любого комитета является результатом всесторонних вмешательств. А попытка норвегов запретить России иметь свою точку зрения и озвучивать её немного напоминает тявканье моськи.
«Рутинная дипломатическая работа и ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, что Россия пыталась помешать присуждению Нобелевской премии мира Петру Порошенко в 2015 году, должно подорвать доверие к России», - в этом суть работы полицейской службы безопасности Норвегии…
«Я неоднократно уже высказывался на эту тему, если хотите, чтобы я высказался еще раз, выскажусь: нынешняя администрация США хочет свалить все свои неудачи на внешние факторы», — заявил Путин. «Часовню тоже я развалил?» — пошутил президент. Это про выборы Трампапа, но и тут в тему, только теперь недоНАТО начали пукать