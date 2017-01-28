Суббота, 28 Январь, 12:14

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Какой тарифный план по транспортной карте для вас наиболее выгоден?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,32
€ 64,34
Brent
$ 51,5
-14°
Обь
35см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Режим ЧС из-за разгула снежной стихии на АлтаеОтчет губернатора Алтайского края за 2016 годПаводок на Алтае-2017
Новости

Спецслужбы Норвегии обвинили РФ в попытках повлиять на Нобелевский комитет

, ИА "Амител"
В Норвегии считают, что РФ пыталась воспрепятствовать присуждении премии мира Петру Порошенко в 2015 году

Фото: vse42.ru

Полицейская служба безопасности (ПСБ) Норвегии обвинила РФ в привлечении спецслужб для вмешательства в работу Нобелевского комитета. В частности, предполагается, что Россия пыталась помешать присуждению Нобелевской премии мира украинскому лидеру Петру Порошенко в 2015 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Норвежскую государственную телерадиокомпанию NRK.

Так, журналистам NRC в полицейской службе безопасности заявили, что с целью дискредитировать президента Украины в сети обнародовали письмо за подписью спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана к поверенному в делах Соединенных Штатов в Норвегии. В письме говорилось, что американские дипломаты получили поддержку двух из пяти членов Нобелевского комитета, но Порошенко очень важно "получить гарантии" присуждения награды. Телерадиокомпания подчеркивает, что американское посольство и Верховная рада Украины опровергли подлинность письма Гройсмана.

Спустя две недели после его публикации в офис к секретарю комитета и директору Норвежского нобелевского института Улаву Ньелстаду пришли двое представителей российского посольства. Ньелстад заявил, что это была "абсурдная" встреча, после которой он обратился в ПСБ. Сотрудник службы безопасности Арне Хеугстейл заявил NRK, что норвежским спецслужбам удалось установить, что одним из дипломатов РФ на встрече с Ньелстадом являлся офицером Службы внешней разведки России. По его словам, визит был операцией с целью повлиять на решение члена комитета.

Посольство РФ направило в телерадиокомпанию письменный комментарий, в котором выразило несогласие с данными выводами, отметив, что попытка ПСБ выставить "рутинную дипломатическую работу" операцией спецслужб похожа на паранойю. В посольстве подчеркнули, что "сбор и анализ информации о внешней и внутренней политике и обмен мнениями" — это важная часть каждодневной работы дипломатов всех стран.

В комментарии отмечается, что все встречи с представителями Нобелевского комитета, в том числе и упомянутая, проводились именно с такими целями.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

28.01.2017 10:30
- гость -

Нобель нервно хихикая, судорожно закурил

0  0
28.01.2017 10:45
- гость -

В который раз убеждаюсь:нет границ у России. ) PS Чудные люди сидят в Нобелевском комитете:премию мира-петру порошенко,у которого руки в по локоть крови.И во власть он вошёл ,пройдя по кучке трупов "небесной сотни".

0  0
28.01.2017 10:59
- гость -

Давно пора отменить премию за мир, НЕТ МИРА НЕ ЗЕМЛЕ, а значит и никакой премии не должно быть

0  0
28.01.2017 11:05
- гость -

Тайное всегда становится явным.

0  0
28.01.2017 11:33
- гость -

Явное становится тайной работой разведки...мдаа...

0  0
28.01.2017 11:40
ckfdf

Стесняюсь спросить - а публикация данной статьи не является попыткой повлиять на Нобелевский комитет? Какая-то ахинея. Любое решение любого комитета является результатом всесторонних вмешательств. А попытка норвегов запретить России иметь свою точку зрения и озвучивать её немного напоминает тявканье моськи.

0  0
28.01.2017 11:47
- гость -

«Рутинная дипломатическая работа и ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, что Россия пыталась помешать присуждению Нобелевской премии мира Петру Порошенко в 2015 году, должно подорвать доверие к России», - в этом суть работы полицейской службы безопасности Норвегии…

0  0
28.01.2017 11:49
Podkop

«Я неоднократно уже высказывался на эту тему, если хотите, чтобы я высказался еще раз, выскажусь: нынешняя администрация США хочет свалить все свои неудачи на внешние факторы», — заявил Путин. «Часовню тоже я развалил?» — пошутил президент. Это про выборы Трампапа, но и тут в тему, только теперь недоНАТО начали пукать

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< январь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
11:58
Автомобиль сбил рабочих на остановке в центре Москвы 0
11:29
Трамп заявил, что пока рано говорить о снятии санкций с РФ 9
10:59
Жительницу Новосибирска подозревают в торговле наркотиками в декрете 1
10:26
Спецслужбы Норвегии обвинили РФ в попытках повлиять на Нобелевский комитет 8
09:57
ВТО признала незаконными российские пошлины на автомобили из Евросоюза 9
09:26
Полицейские задержали жительницу Бийска, укравшую дорогую шубу в кафе 0
08:57
Россиянка Медведева выиграла ЧЕ по фигурному катанию с двумя рекордами 1
08:27
Посольство РФ в Лондоне стихами прокомментировало визит Терезы Мэй в США 19
07:46
Новый сериал от Marvel о "Людях Икс" покажут на большом экране в Барнауле 0
07:27
Естественная убыль: смертность на Алтае в 2016 году превысила рождаемость 19
07:03
Трехкомнатную квартиру в новой высотке продают в Барнауле за 5,85 млн руб. 9
06:44
Жители Алтайского края стали реже создавать и разрушать семьи 4
06:22
"Я что-то нажала и все исчезло": наглядное объяснение, что такое мем "Ждун" 1
06:01
Мой сугроб круче твоего: барнаульцы публикуют снимки снежных завалов 2
05:03
Холодно, но зато без снежной бури: жителей Алтая ждет морозная суббота 0
01:04
Все киноцитаты из фильма "Ла-Ла Ленд" собрали в один ролик 0
00:06
Секс приносит боль каждой 13-й женщине — ученые 5
23:05
Дональд Трамп считает, что Мадонна отвратительна 1
22:40
Когда будет китайский Новый год в 2017-м и как его принято праздновать? 11
22:04
Новый глава МИД появился в Германии 0
21:06
Песков назвал темы, которые Путин и Трамп обсудят по телефону 8
20:02
Отец изнасиловал 14-летнюю дочь в Красноярском крае на первой встрече 6
19:50
Ученые смогли скрестить свинью и человека 4
19:26
Девятилетний ребенок сломал позвоночник в липецком автобусе 2
19:07
Коротко о главном: судьба художественного музея, свет в Камне и грипп
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 27 января
18:51
ЛДПР поздравила барнаульских "грызунов науки" с Днем студента 0
18:31
Автобус и грузовик столкнулись на алтайской трассе, есть пострадавшие 0
18:23
Россиянка умерла от осложнений после малярии, вернувшись с Гоа 1
18:06
Украинец, дозвонившийся на местное ТВ, рассказал о хорошей жизни в Крыму 0
17:50
Кондуктор в Мурманске высадила школьницу из автобуса во время снежной бури 2
17:44
Бийчанку, бросившую у дороги годовалую дочь, ждет суд 0
17:31
Свет будет: в Камне-на-Оби появилось уличное освещение 0
17:23
Глава Минтруда пообещал рост реальных пенсий на 2,1% 2
17:14
Когда Чистый понедельник в 2017 году и что это за праздник? 1
17:11
"Алиса, это пудинг! Пудинг, это Алиса!": главные цитаты из любимой книги 2
17:05
СМИ: указы Трампа о снятии антироссийских санкций уже готовы 25
16:50
Инспектор, спасший девушку после ДТП из Москвы-реки, будет награжден 1
16:36
Госдума исключила побои членов семьи из списка преступлений 13
16:26
Трамп признался, что выполнить все обещания ему мешает оппозиция 1
16:12
"Это все плохой транспорт!": барнаульцы назвали причину опозданий на работу 1
16:10
Багдасарян бы сюда: барнаулец с внуком вышел на очистку улиц города. Видео 5
16:06
12-летнюю школьницу, пропавшую по дороге к сестре, ищут в Новокузнецке 0
16:01
Чем известна святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии? 1
15:54
Почти все трассы открыли для движения в Алтайском крае после разгула стихии 0
15:40
Почему "Притяжение" является лучшим фильмом в карьере Бондарчука? 20
15:32
Жительница соседнего региона приехала в Бийск и похитила пять пар джинсов 3
15:22
Священная память. Жизнь блокадного Ленинграда в фотографиях 2
15:16
Что такое "часы судного дня" и почему их стрелки стали ближе к ядерной ночи? 4
15:03
Песков заявил, что Путин и Трамп поговорят по телефону 28 января 9
14:52
Здание напротив мэрии Барнаула продают почти за 40 млн рублей. Фото 9

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.