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Новости

Жительницу Новосибирска подозревают в торговле наркотиками в декрете

, ИА "Амител"
Полицейские выяснили, что сотрудница одного из банков города сбывала наркотики, будучи в отпуске по уходу за ребенком

Фото: newspile.ru

Новосибирские полицейские задержали сотрудницу одного из банков, которую подозревают в торговле наркотиков через закладки во время декретного отпуска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по региону.

Уточняется, что задержанной ранее не судимой женщине 27 лет. Она подозревается в покушении на сбыт синтетических наркотиков в крупном размере. В полиции добавили, что женщину задержали во время очередной закладки запрещенного вещества в тайник. Во время обыска в ее квартире в диване правоохранители нашли несколько видов наркотических средств массой порядка 300 граммов. Наркотики, а также упаковочный материал, инструменты для их фасовки, электронные весы, средства связи и носители информации, были изъяты стражами порядка.

В ГУ МВД добавили, что подозреваемая не только распространяла наркотики через "загладки", но и самостоятельно фасовала и распространяла разовые дозы. Также она искала новых "закладчиков", размещая объявления о "работе" в соцсетях.

Полицейские установили, что женщина работала в одно из новосибирских банков, а сбытом наркотиков занималась во время отпуска по уходу за ребенком.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере возбуждено дело. Женщину арестовали.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.01.2017 11:08
- гость -

Другим наука, не поймут, одна дорога - в мерзкую, невозвратную жизнь.

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