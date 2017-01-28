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Новосибирские полицейские задержали сотрудницу одного из банков, которую подозревают в торговле наркотиков через закладки во время декретного отпуска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по региону.

Уточняется, что задержанной ранее не судимой женщине 27 лет. Она подозревается в покушении на сбыт синтетических наркотиков в крупном размере. В полиции добавили, что женщину задержали во время очередной закладки запрещенного вещества в тайник. Во время обыска в ее квартире в диване правоохранители нашли несколько видов наркотических средств массой порядка 300 граммов. Наркотики, а также упаковочный материал, инструменты для их фасовки, электронные весы, средства связи и носители информации, были изъяты стражами порядка.

В ГУ МВД добавили, что подозреваемая не только распространяла наркотики через "загладки", но и самостоятельно фасовала и распространяла разовые дозы. Также она искала новых "закладчиков", размещая объявления о "работе" в соцсетях.

Полицейские установили, что женщина работала в одно из новосибирских банков, а сбытом наркотиков занималась во время отпуска по уходу за ребенком.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере возбуждено дело. Женщину арестовали.