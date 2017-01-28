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Новости

Трамп заявил, что пока рано говорить о снятии санкций с РФ

, ИА "Амител"
Президент США повторил, что надеется на "фантастические отношения" с Путиным

Фото: esq.h-cdn.co

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что говорить о снятии антироссийских санкций пока рано. Соответствующее заявление прозвучало на пресс-конференции с британским премьером Терезой Мэй, пишет РИА Новости.

У американского лидера спросили, будет ли он вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и готов ли он снять санкции с РФ. В ответ Трамп отметил, что звонок российскому главе запланирован. "Посмотрим, что выйдет. Что касается санкций, то пока рано об этом говорить, но мы надеемся в идеале иметь хорошие отношения со всеми странами", — цитирует агентство республиканца.

Трамп отметил, что гарантий нет, однако снятие санкций будет положительным моментом.

Американский президент напомнил, что надеется на "фантастические отношения" с Путиным.

Республиканец также добавил, что будет "очень твердо, крепко представляет американский народ", и подчеркнул, что считает хорошим моментом иметь отличные отношения с РФ и другими странами, а также если они будут вместе с США преследовать ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), являющуюся "злом, которое необходимо остановить",

Трамп пообещал позже рассказать о будущем отношении с Россией.

Агентство добавляет, что ранее советник президента США Келлиэнн Конуэй заявила в интервью телеканалу Fox News, что вопрос отмены санкций против РФ обсуждается в контексте "улучшения отношений" с разными странами.

В Кремле РИА Новости подтвердили, что Путин в субботу, 28 января, вечером поговорит по телефону с Трампом. Российский лидер собирается лично поздравить республиканца с инаугурацией. Кроме этого, лидеры обсудят двусторонние отношения Москвы и Вашингтона.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.01.2017 11:34
- гость -

Да никто и не сомневался в таком ответе трампа, он американец, прежде всего.

0  0
28.01.2017 11:44
гость

Белые росы вчера все кипятком залил, скакал, слова какие то говорил, а сегодня его не видать, квасок с горя принимает...

0  0
28.01.2017 11:59
- гость -

Трампушка, не снимай санкции, ведь опять ничего делать в России не будут, а будут покупать у Америки....

0  0
28.01.2017 12:00
- гость -

Условия снятия санкций давным давно известны. Даже не смотря на неуклюжие попытки ряда СМИ представить снятие санкций как вопрос уже практически решенный. Например, вчера до позднего вечера первый канал бодро рапортовал об этом, хотя уважаемый пресс-секритать президента России Д, Песков еще днем заявил совершенно о другом, а именно («Ничего об этом не известно; насколько я понимаю, информация обезличена, не знаю, насколько она соответствует действительности», — сказал Песков.). Да и как можно допустить мысль и подвести к ней Трампа, если санкции есть блага для России? Или введенные санкции против нескольких предприятий и ряда чиновников и олигархов все еще пытаются выдавать как введенные против всех россиян?

0  0
28.01.2017 12:04
гость

Зачем нам снятие санкций, точнее на что нужно снять? Без чего нам невмоготу, что кЮшать не можем?

0  0
28.01.2017 12:06
- гость -

Объявили нам санкции, страдаете от этого, несете миллиардные потери, так это мазохизм называется, попробуйте к врачу обратиться...

0  0
28.01.2017 12:10
-гость-

-гость- 12:06 Игорь Иванович? Сечин? Вы?

0  0
28.01.2017 12:10
- гость -

Санкции объявили,- а не пробовали еще себя плеткой высечь, глядя на вас прямо сердце будет разрываться, как вам плохо...

0  0
28.01.2017 12:12
- гость -

Чувствуется сильно недовольны последнее время (все больше и больше) российские олигархи и чинуши против которых ввели персональные санкции, если опять раскачивают тему под названием "введение санкций против России". Просто антисанкции для всех, а санкции как были персональные по списку, так и остались: список предприятий и физических лиц давно опубликован в открытом доступе.

0  0
28.01.2017 12:14
- гость -

Стали появляться "глуповатые" фотографии Трампа, к чему это?

0  0
28.01.2017 12:14
- гость -

-гость- 12:10 Бета версия гадалки Ванги? Неужели получилось???

0  0
28.01.2017 12:17
- гость -

гость - 12:14 Стал глупости писать в комментариях, к чему бы это?

0  0
28.01.2017 12:34
- гость -

8.01.2017 12:14 - гость - Стали появляться "глуповатые" фотографии Трампа, к чему это?

а у него все фотки странные)

0  0
28.01.2017 12:35
Пацифист

Володье деваться некуда, будет продавать все за отмену санкций, иначе своя же свора его и сожрет. Жаль, что интересы страны в очередной раз будут меняться на интересы горстки обнаглевших от безнаказанной вседозволенности негодяев. Ну а расскажут конечно же про очередную победу солнцеликого на международной арене....

0  0
28.01.2017 12:37
- гость -

28.01.2017 12:17 - гость -

Вы не учитель, поучать других комментаторов. Я не ваш подчиненный. Пишите свое видение общей проблемы. Все очень просто.

0  0
28.01.2017 12:39
- гость -

28.01.2017 12:35 Пацифист

А вы "умный". Вот только почему свора до сих пор его не съела?

0  0
28.01.2017 12:40
- гость -

28.01.2017 12:34 - гость -

неделю держались

0  0
28.01.2017 12:43
- гость -

28.01.2017 12:39 - гость - когда нечего сказать - лучше молчите

0  0
28.01.2017 12:47
Пацифист

28.01.2017 12:39 - гость - это же очевидно, гость, с обамойчмом догавариваться - этож серпом по яйкам и на горло собственной песне им было. Была договоренность, что сдаваться будут новому папе. Время пришло.

0  0
28.01.2017 12:54
- гость -

28.01.2017 12:43 - гость -

Ну так воспользуйтесь своим советом))

28.01.2017 12:47 Пацифист

Думаете в этом причина? И свору сдерживали простыми обещаниями? Типа "Ты чо братан? Как можно под обамку прогнуться? Давай потерпим, может кто из белых придет к власти"? Какая то малоубедительная версия... А если бы Клинтон выиграла?

0  0
28.01.2017 13:02
Дятел

Никто и не сомневался, что с воров (антироссийских санкций нет и не было, были санкции против определенных воришек) ради каких то фоток санкции никто снимать не будет. Просто Трамп, вступив в должность президента получил на главстерха компромат намного серьезней чем блуд с распутными деффками...

0  0
28.01.2017 13:07
- гость -

Просто Трамп, вступив в должность президента получил на главстерха компромат намного серьезней

опять не то дупло долбилась глупая птицса

0  0
28.01.2017 13:10
1

28.01.2017 13:02 Дятел

Серьезней только блуд с премьер-министром

0  0
28.01.2017 13:12
Дятел

1 28 января 2017 г. 13:10

Босс, вы исключаете это)

0  0
28.01.2017 13:12
гость

"Трамп заявил, что отменять санкции против России слишком рано". Сейчас, когда вы читаете эти строки и собираетесь чистить зубы перед сном, в подмосковной резиденции Ново-Огарёво со стола летит посуда, бьются об пол горшки с фикусами и разбивается вдребезги дорогой чешский хрусталь. Так кинуть великого стратега! Вот рыжий чёрт.

0  0
28.01.2017 13:16
- гость -

28.01.2017 13:12 гость рано радуетесь, подождем до вечера, а там и утро новые новости принесет

0  0
28.01.2017 13:19
Бабушка Лукерья

Я ждала и верила - думала рожу А пошла проверилась - с трипером хожу

0  0
28.01.2017 13:20
гость

-гость- 13:16 говорить об импичменте Трампа еще рано

0  0
28.01.2017 13:21
- гость -

гость 28 января 2017 г. 13:12

+100500

Вообще считаю позором, что и раньше бывшей гопоте подворотной в гейропу можно было деньги вывозить.

Жирик, ведь объяснил, что русские должны быть быдлом без образования, иначе думу разгонят и будут принимать законы по интернету.

Вот как не порадоваться, что тех за которых это чмо пукан рвет, так осадили.

0  0
28.01.2017 13:30
Пацифист

28.01.2017 12:54 - гость - случай клинтон, вариант конечно посложнее был бы, но не намного, как гипотеза - резкий переход к модели жесткого железного занавеса, хотя скорее всего, и с ней бы стали договариваться, ну риторика маленько в другом ключе бы пошла, да и все. Для нашего геббельсТВ уже ничего невозможного нет, на лету переворачиваются по команде. Тут важно, что к власти пришло новое лицо, и прошлые мантры можно легко откинуть как устаревшие.

0  0
28.01.2017 13:35
- гость -

Значит Крым возвращаем? Ведь такое условие отмены санкций.

0  0
28.01.2017 13:36
- гость -

Этас ты где?

0  0
28.01.2017 13:40
Дятел

- гость - 28 января 2017 г. 13:35

Ну как бы это условие соблюдения Будапешского меморандума. Но зачем Крым отдавать, можно просто все ворье повыгонять по критерию "нуждаемости" и набрать во власть нормальных людей, которых у нас, при 140 миллионном населении в избытке.

0  0
28.01.2017 13:40
Пацифист

крым - ширма, её оставят, иначе как Володья будет рассказывать про очередную победу? А вот за ширмой много чего сольют конечно, трамп дорого возьмет за возврат рассеюшки из нерукопожатных, тут без вариантов, бизнес, ничего личного.

0  0
28.01.2017 13:49
X

К вам то какое отношение санкции имеют? Повлияли ли они на экономику тоже вопрос. Проблемы бюджета связаны с падением цен на сырье. В связи с его перепроизводством. Крупнейшие производители последние годы наращивали добычу в результате получили рынок покупателя.

0  0
28.01.2017 13:53
Дятел

X 28 января 2017 г. 13:49

проблема в том хотя бы, что нам не нужна дума с 450 депутатами, думаю по 1 от каждого субъекта федерации достаточно

модно же сейчас критерий "нуждаемости" вводить

вот хоть кто нибудь объяснит, почему нам нужны 450 депутатов?

0  0
28.01.2017 13:55
- гость -

Нас хотят раком поставить?за отмену санкций

0  0
28.01.2017 14:01
- гость -

28.01.2017 13:55 - гость -

Как нас могут поставить, если санкции для нас благо? Не допустим этого, как бы они насильно не хотели отменить санкции против нашей страны. против нашего долгожданного развития и вставания с колен. Ничего у них с отменой не получится, эти санкции исключительно в наших интересах и позволяют нам нещадно развивать экономику и улучшать жизненный уровень страны путем развития экономики. Так и по телевизору все время говорят.

0  0
28.01.2017 14:06
- гость -

Хорошо, что Трамп последователен в отношениях по улучшению отношений с Россией. Раз России хорошо с санкциями живется, он и отменять их не торопится. Исключительно порядочный человек. Правда, по этой же причине обамочмо был истинный негодяй.

0  0
28.01.2017 14:06
- гость -

Может хоть контрсанкции отменят , и мы сможем ножки буша фу трампа кушать?

0  0
28.01.2017 14:19
-гость-

а где наш Бося, главный трампаскакун?

0  0
28.01.2017 14:30
- гость -

да и дедуна скакуна не видать чегой та. дед , хрюкни чё нить за трампа или босю.

0  0
28.01.2017 14:36
Divergent

- гость - 28 января 2017 г. 14:30 да и дедуна скакуна не видать чегой та. дед , хрюкни чё нить за трампа или босю

Два камрата, один лом, второй лопата

0  0
28.01.2017 14:39
- гость -

28.01.2017 14:30 - гость -

А Калибр где?

0  0
28.01.2017 14:39
Дятел

я так понимаю, бося с дедом все думают кому сейчас зп госдеп платит)))

0  0
28.01.2017 14:55
- гость -

А где ютас?

0  0
28.01.2017 15:04
Шатал Труба

Ну что обамачмо был??? теперь новый тренд??!!

0  0
28.01.2017 15:05
- гость -

гость - 14:06 «Может хоть контрсанкции отменят, и мы сможем ножки буша фу трампа кушать?»

Как известно, ножки Буша (куриные окорочка из Америки) приводят к умственной деградации, погуглите в Интернете, просветитесь. Или еще не до конца прошли этот курс терапии? Что, «наркотики» дают знать о себе…

0  0
28.01.2017 15:09
Шатал Труба

15:05, ну тоды смотри о полезности: пальмого масла, сухого молоко, яичного порошка и т.д. А это ты каждый день ешь

0  0
28.01.2017 15:15
- гость -

Шатал Труба 15:09 Ты меня этим кормишь, раз так уверенно говоришь? Но я не ем то, чем кормишься ты...

0  0
28.01.2017 15:44
15 : 15

Не смеши , а то поверят про ананасы и рябчики .

0  0
28.01.2017 15:47
- гость -

Есть вредно от этого умирают

0  0
28.01.2017 16:00
- гость -

СМИ пишут, что по телефону один В.В.Путин сразу с двумя из США разговаривать будет, во. Никто ему не нужен из наших, сам справится, во.

0  0
28.01.2017 16:14
- гость -

Нефть 55 долларов, в бюджете заложено 40, нашим производителям санкции нравятся. С Трампом можно договариваться, с Хилари даже разговора бы об этом не было. Хилари не то что снятие обсуждать не стала бы, она бы их еще усилила

0  0
28.01.2017 16:15
- гость -

Цена на нефть куда важней санкций, от нее и будут зависеть результаты переговоров

0  0
28.01.2017 16:21
- гость -

Пора в сша конституцию менять и делать Путина президентом в сша. Вот он бы там навел порядок!

0  0
28.01.2017 16:22
- гость -

Как у нас

0  0
28.01.2017 16:23
- гость -

Даже не представляю, что мы можем предложить Трампу, кроме сокращения нацеленных на США ракет с ядерными боеголовками на Камчатке и Дальнем Востоке. Ведь если сдать Асада, упадет цена на нефть, а это в 100 раз хуже всех санкций мира. Перестать поддерживать Донбасс? Вряд ли санкции этого стоят, вчера разговаривал с мужиком, у него родственники в Горловке, они боятся украинских националистов и переехать в Барнаул не реально. И таких много. Как их кинуть?

0  0
28.01.2017 16:27
- гость -

Трамп сейчас наезжает на СМИ и разгоняет демонстрантов, а чиновники из ЕС его критикуют за нарушение демократии. Я думаю ЕС против Трампа скоро санкции введет, вот тогда и поговорим

0  0
28.01.2017 16:32
- гость -

28.01.2017 16:27 - гость - ЕС против Трампа ...

А смелости хватит?Да и силенок маловато.

0  0
28.01.2017 16:39
- гость -

- гость - 28 января 2017 г. 16:32 А смелости хватит?Да и силенок маловато.

ЕС очень смелые, их сам Порошенко поддерживает, Нобелевский лауреат

0  0
28.01.2017 16:44
- гость -

28.01.2017 16:39 - гость -

Порошенко не в счет.Он уже лыжи навострил на встречу с Трампом.Грит будет в перших рядах,ручку лобызать.Накосячил с Хилей.-

0  0
28.01.2017 16:48
- гость -

Хорошо, что в отличии от проблемного пиндостана, гейевропы и бандерофасистского коклостана у нас в стране все хорошо и спокойно. Да и санкции, основу развития нашей страны, никто ни собирается отключать.

0  0
28.01.2017 16:49
- гость -

Главное, чтобы нефть не отключили

0  0
28.01.2017 17:00
дед

нормальные граждане нашей стран в выхи обычно отдыхают с семьями, друзьями и подругами! бойцы невидимого фронта отдыхают на рабочем месте, постят! пацифист делает проще, он постит посты с мацы, типо под свои! получит расчет скоро! снимет трамп санкции, не снимет трамп санкции, науке энто не известно! ха-ха!

0  0
28.01.2017 17:00
Мария Ивановна, пенсионер

Я от санкций не страдаю, сосед Александр Иваныч тоже, дед Федор о них не слышал.

0  0
28.01.2017 17:20
гость

Марья Ивановна, а вы очечьки то протрите, да на ценники в магазинах посмотрите, да квитанции ЖКХ сравните, которые до Крыма приходили и сейчас, вы очень удивитесь, если вы не с Ольгино конечно.

0  0
28.01.2017 17:29
- гость -

28.01.2017 17:20 гость

мариваньнне самой думать не положено, это обамочмо нагадил, ясно давным давно... только вот нет его уже ...с кого спрос мариванне учинять?

0  0
28.01.2017 17:32
- гость -

Cвинопчеловод оклемался, хахашками потянуло. От пимов наверное отваливаютси?

0  0
28.01.2017 17:34
- гость -

28.01.2017 17:20 гость

Зачем Вы приплели сюда Крым?Ценники в магазинах меняются постоянно,равно как и в квитанциях.Происходит это каждый год,в т.ч. и с учетом инфляции.

0  0
28.01.2017 17:42
Дятел

Дедуля пукнул, дело пошло на лад))) Глядишь Трамп (с позволения конгресса, что маловероятно) санкции с ворья снимет. Ротенберги в еврупу шопится поедут, а Дедун в своем мусдхранске от такого счастия млееть будет.

Ну прям ржака ха-хахака))))

0  0
28.01.2017 17:50
Шатал Труба

Дед 17:00 а на мой вопрос ответишь, все таки???? Про личный патриотизм???? Напомнить вопрос??? " ты фермер, продаешь зерно, к тебе одновременно приходят казах со 100 баксами и русский с 5000 рублей, кому продашь зерно???"

0  0
28.01.2017 17:50
гость

-гость- 17:34 известное известно не всем, так сказано у классика.

0  0
28.01.2017 17:51
Шатал Труба

Дед 17:00 или опять в несознанку уйдешь???

0  0
28.01.2017 17:51
- гость -

Завтра узнаем о чем лидеры двух стран говорили и какой по продолжительности разговор получился. С неудобной и малоинтересной Мексикой разговор всего навсего промелькнул за один час.

0  0
28.01.2017 18:00
- гость -

«Отмена санкций дорого обойдется России»http://www.alt.kp.ru/daily/26636.7/3654918/

0  0
28.01.2017 18:00
kazah

Прикольно казимира гостем лицезреть..есь еще порох в ..

0  0
28.01.2017 18:13
Woodpecker

Шатал труба, деду пофиг, кому главстерх скажет тому и продаст. А пока инструкций не поступит будет ровно сидеть - главстерх для него - это Россия. А он то русский дед. Он ассаду просто так зерно отдаст в ожидании инструкций))))

0  0
28.01.2017 18:35
Пионер

Дятел, тут полстраны думает, не на какие шиши комбикорм покупать, а над нашим ответом Омерике.

0  0
28.01.2017 18:45
Woodpecker

И какой вам лично, Пионер, первый ответ в голову приходит?

0  0
28.01.2017 18:54
Пионер

Это просто скрепы, Дятел, просто скрепы.

0  0
28.01.2017 19:07
Woodpecker

Понятно.

0  0
28.01.2017 20:13
An Vlad

На Ютубе есть видео "Кто насилует Россию и почему она счастлива" ссылку робот не пропускает. Трампоскакунам не смотреть в виду возможности начаться истерике.

0  0
28.01.2017 20:44
Foxie

Ан Влад, ну, ради антиреса посмотрела - норм, ссыль норм. Вы то чё этим хотели сказать, Ваши предложения? констатация факта для тупых, Вы дали ссыль и чё? Ваш коммент с предложениями где?

0  0
28.01.2017 20:46
Foxie

Кста, вот поэтому не хожу на искусственный загар - балдю над окружностию глаз, см. фото в сабже)))

0  0
28.01.2017 21:14
An Vlad

Мои предложения Лиса, будут своим следствием для меня, иметь вид неба в клетку. По этому, я несколько перефразирую то что стоило бы сказать. Скажу так: у России только одно спасение - нефть по 10 Баксов ТОЧКА,

0  0
28.01.2017 21:19
Woodpecker

Лиса, сейчас модно понятие "критерий нуждаемости", вот ваше мнение, нуждается ли народ РФ в 450 представителях в нижней палате законодательной власти?

0  0
28.01.2017 21:19
An Vlad

Ватные новости 03 (2017). #ВАТАTV. Выпуск 106 Это круче.

0  0
28.01.2017 21:20
Foxie

АнВлад, Вы имеете ввиду себестоимость али продажу??)))

0  0
28.01.2017 21:22
Foxie

Дятел, милейший, сабж о чём???

0  0
28.01.2017 21:29
An Vlad

Фьючерс на СВОТ.

0  0
28.01.2017 21:38
Foxie

Ан Влад, извините, была некорректна - меня поражает разница между с/с и заявкой в бюджет именно у нас, без коректив со СВОТ ибо они вторичны для бюджета, но может я и не права))

0  0
28.01.2017 21:39
Woodpecker

Лиса, а сабж как раз о том, что конгресс США может 2/3 голосов сенаторов (это верхняя палата) заблокировать любое сумасбродное решение президента США, в т.ч. и решение о снятии санкций с ворья, которое имеет иногда множество гражданств. Что мы и видем в сабже. Наши сенаторы могут что-то такое сделать? А тем более нижняя палата в которой 450 кивающих и хлопающих прихлебал.

0  0
28.01.2017 21:48
Foxie

Дятел, друг мой в сабже, не к тому комментатору обратились))) В принципе, мне, как шовинисту, по-фиг Конгресс Америки, мне интересно, что у нас, но если я начну комментить в данном плане - получу вечный бан, а я рада возможности общения))) уж простите. Да, для того чтобы ответить, должна обладать полной инфой - у меня её нет, так шта...опять, уж извините, но я предметно мыслю. Все наши мнения о кивающих и хлопающих - суть домыслы и глупые, проблема в другом, мой дорогой друг, в другом.

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28.01.2017 21:57
Woodpecker

Лиса, шовинисту проблему не понять. На то он и шовинист)))

Кстати ваше мнение, мистер Бёрнс на выборы в 2018 пойдет?

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28.01.2017 22:10
Foxie

Дятел, Вы не правы, шовинисту любую проблему - понять, только вся разница в том, насколько она для меня, шовиниста, интересна. Согласитесь, важно не количество, а эффективность, так??? что Вы собственно в вопросе и обозначили, а я Вам ответила - читайте между строк))) Про Бёрнса - оно нам, России, насколько интересно?

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28.01.2017 22:20
Foxie

Добавлю к 22:10 - кто из Бёрнсов, уж простите, как-то не следила, последнее время слушала и читала от Гэллоуэя)) - было приятно))

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28.01.2017 23:05
дед

не болит голова у дятла! ниче у него не болит! дятел! ха-ха!

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28.01.2017 23:17
Woodpecker

дед, а кроме ржаки хахаки мож че нить по сабсу звиздануть?

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28.01.2017 23:30
дед

вудурикеру! вас сабж интересует в последнюю очередь! вам чо, Путен, ватнеги, и прочая лабуда! которые жить и процветать мешають прямо лично! за сабж я уже сказал в своем первом каменте! ха-ха!

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29.01.2017 00:10
дед

могу конешно! но не спрошу, и спрашивать не буду! у меня свои устои и заморочки! пока не соообразил хто вы раньше были! да, что касаемо тем, да завсегда тут по ним отписывался, и не только тут в основном!

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29.01.2017 00:14
Woodpecker

OK, мне позиция ваша понятна, пошел спать

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