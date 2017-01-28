Фото: esq.h-cdn.co
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что говорить о снятии антироссийских санкций пока рано. Соответствующее заявление прозвучало на пресс-конференции с британским премьером Терезой Мэй, пишет РИА Новости.
У американского лидера спросили, будет ли он вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и готов ли он снять санкции с РФ. В ответ Трамп отметил, что звонок российскому главе запланирован. "Посмотрим, что выйдет. Что касается санкций, то пока рано об этом говорить, но мы надеемся в идеале иметь хорошие отношения со всеми странами", — цитирует агентство республиканца.
Трамп отметил, что гарантий нет, однако снятие санкций будет положительным моментом.
Американский президент напомнил, что надеется на "фантастические отношения" с Путиным.
Республиканец также добавил, что будет "очень твердо, крепко представляет американский народ", и подчеркнул, что считает хорошим моментом иметь отличные отношения с РФ и другими странами, а также если они будут вместе с США преследовать ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), являющуюся "злом, которое необходимо остановить",
Трамп пообещал позже рассказать о будущем отношении с Россией.
Агентство добавляет, что ранее советник президента США Келлиэнн Конуэй заявила в интервью телеканалу Fox News, что вопрос отмены санкций против РФ обсуждается в контексте "улучшения отношений" с разными странами.
В Кремле РИА Новости подтвердили, что Путин в субботу, 28 января, вечером поговорит по телефону с Трампом. Российский лидер собирается лично поздравить республиканца с инаугурацией. Кроме этого, лидеры обсудят двусторонние отношения Москвы и Вашингтона.
Комментарии
Да никто и не сомневался в таком ответе трампа, он американец, прежде всего.
Белые росы вчера все кипятком залил, скакал, слова какие то говорил, а сегодня его не видать, квасок с горя принимает...
Трампушка, не снимай санкции, ведь опять ничего делать в России не будут, а будут покупать у Америки....
Условия снятия санкций давным давно известны. Даже не смотря на неуклюжие попытки ряда СМИ представить снятие санкций как вопрос уже практически решенный. Например, вчера до позднего вечера первый канал бодро рапортовал об этом, хотя уважаемый пресс-секритать президента России Д, Песков еще днем заявил совершенно о другом, а именно («Ничего об этом не известно; насколько я понимаю, информация обезличена, не знаю, насколько она соответствует действительности», — сказал Песков.). Да и как можно допустить мысль и подвести к ней Трампа, если санкции есть блага для России? Или введенные санкции против нескольких предприятий и ряда чиновников и олигархов все еще пытаются выдавать как введенные против всех россиян?
Зачем нам снятие санкций, точнее на что нужно снять? Без чего нам невмоготу, что кЮшать не можем?
Объявили нам санкции, страдаете от этого, несете миллиардные потери, так это мазохизм называется, попробуйте к врачу обратиться...
-гость- 12:06 Игорь Иванович? Сечин? Вы?
Санкции объявили,- а не пробовали еще себя плеткой высечь, глядя на вас прямо сердце будет разрываться, как вам плохо...
Чувствуется сильно недовольны последнее время (все больше и больше) российские олигархи и чинуши против которых ввели персональные санкции, если опять раскачивают тему под названием "введение санкций против России". Просто антисанкции для всех, а санкции как были персональные по списку, так и остались: список предприятий и физических лиц давно опубликован в открытом доступе.
Стали появляться "глуповатые" фотографии Трампа, к чему это?
-гость- 12:10 Бета версия гадалки Ванги? Неужели получилось???
гость - 12:14 Стал глупости писать в комментариях, к чему бы это?
8.01.2017 12:14 - гость - Стали появляться "глуповатые" фотографии Трампа, к чему это?
а у него все фотки странные)
Володье деваться некуда, будет продавать все за отмену санкций, иначе своя же свора его и сожрет. Жаль, что интересы страны в очередной раз будут меняться на интересы горстки обнаглевших от безнаказанной вседозволенности негодяев. Ну а расскажут конечно же про очередную победу солнцеликого на международной арене....
28.01.2017 12:17 - гость -
Вы не учитель, поучать других комментаторов. Я не ваш подчиненный. Пишите свое видение общей проблемы. Все очень просто.
28.01.2017 12:35 Пацифист
А вы "умный". Вот только почему свора до сих пор его не съела?
28.01.2017 12:34 - гость -
неделю держались
28.01.2017 12:39 - гость - когда нечего сказать - лучше молчите
28.01.2017 12:39 - гость - это же очевидно, гость, с обамойчмом догавариваться - этож серпом по яйкам и на горло собственной песне им было. Была договоренность, что сдаваться будут новому папе. Время пришло.
28.01.2017 12:43 - гость -
Ну так воспользуйтесь своим советом))
28.01.2017 12:47 Пацифист
Думаете в этом причина? И свору сдерживали простыми обещаниями? Типа "Ты чо братан? Как можно под обамку прогнуться? Давай потерпим, может кто из белых придет к власти"? Какая то малоубедительная версия... А если бы Клинтон выиграла?
Никто и не сомневался, что с воров (антироссийских санкций нет и не было, были санкции против определенных воришек) ради каких то фоток санкции никто снимать не будет. Просто Трамп, вступив в должность президента получил на главстерха компромат намного серьезней чем блуд с распутными деффками...
Просто Трамп, вступив в должность президента получил на главстерха компромат намного серьезней
опять не то дупло долбилась глупая птицса
28.01.2017 13:02 Дятел
Серьезней только блуд с премьер-министром
1 28 января 2017 г. 13:10
Босс, вы исключаете это)
"Трамп заявил, что отменять санкции против России слишком рано". Сейчас, когда вы читаете эти строки и собираетесь чистить зубы перед сном, в подмосковной резиденции Ново-Огарёво со стола летит посуда, бьются об пол горшки с фикусами и разбивается вдребезги дорогой чешский хрусталь. Так кинуть великого стратега! Вот рыжий чёрт.
28.01.2017 13:12 гость рано радуетесь, подождем до вечера, а там и утро новые новости принесет
Я ждала и верила - думала рожу А пошла проверилась - с трипером хожу
-гость- 13:16 говорить об импичменте Трампа еще рано
гость 28 января 2017 г. 13:12
+100500
Вообще считаю позором, что и раньше бывшей гопоте подворотной в гейропу можно было деньги вывозить.
Жирик, ведь объяснил, что русские должны быть быдлом без образования, иначе думу разгонят и будут принимать законы по интернету.
Вот как не порадоваться, что тех за которых это чмо пукан рвет, так осадили.
28.01.2017 12:54 - гость - случай клинтон, вариант конечно посложнее был бы, но не намного, как гипотеза - резкий переход к модели жесткого железного занавеса, хотя скорее всего, и с ней бы стали договариваться, ну риторика маленько в другом ключе бы пошла, да и все. Для нашего геббельсТВ уже ничего невозможного нет, на лету переворачиваются по команде. Тут важно, что к власти пришло новое лицо, и прошлые мантры можно легко откинуть как устаревшие.
Значит Крым возвращаем? Ведь такое условие отмены санкций.
Этас ты где?
- гость - 28 января 2017 г. 13:35
Ну как бы это условие соблюдения Будапешского меморандума. Но зачем Крым отдавать, можно просто все ворье повыгонять по критерию "нуждаемости" и набрать во власть нормальных людей, которых у нас, при 140 миллионном населении в избытке.
крым - ширма, её оставят, иначе как Володья будет рассказывать про очередную победу? А вот за ширмой много чего сольют конечно, трамп дорого возьмет за возврат рассеюшки из нерукопожатных, тут без вариантов, бизнес, ничего личного.
К вам то какое отношение санкции имеют? Повлияли ли они на экономику тоже вопрос. Проблемы бюджета связаны с падением цен на сырье. В связи с его перепроизводством. Крупнейшие производители последние годы наращивали добычу в результате получили рынок покупателя.
X 28 января 2017 г. 13:49
проблема в том хотя бы, что нам не нужна дума с 450 депутатами, думаю по 1 от каждого субъекта федерации достаточно
модно же сейчас критерий "нуждаемости" вводить
вот хоть кто нибудь объяснит, почему нам нужны 450 депутатов?
Нас хотят раком поставить?за отмену санкций
28.01.2017 13:55 - гость -
Как нас могут поставить, если санкции для нас благо? Не допустим этого, как бы они насильно не хотели отменить санкции против нашей страны. против нашего долгожданного развития и вставания с колен. Ничего у них с отменой не получится, эти санкции исключительно в наших интересах и позволяют нам нещадно развивать экономику и улучшать жизненный уровень страны путем развития экономики. Так и по телевизору все время говорят.
Хорошо, что Трамп последователен в отношениях по улучшению отношений с Россией. Раз России хорошо с санкциями живется, он и отменять их не торопится. Исключительно порядочный человек. Правда, по этой же причине обамочмо был истинный негодяй.
Может хоть контрсанкции отменят , и мы сможем ножки буша фу трампа кушать?
а где наш Бося, главный трампаскакун?
да и дедуна скакуна не видать чегой та. дед , хрюкни чё нить за трампа или босю.
- гость - 28 января 2017 г. 14:30 да и дедуна скакуна не видать чегой та. дед , хрюкни чё нить за трампа или босю
Два камрата, один лом, второй лопата
28.01.2017 14:30 - гость -
А Калибр где?
я так понимаю, бося с дедом все думают кому сейчас зп госдеп платит)))
А где ютас?
Ну что обамачмо был??? теперь новый тренд??!!
гость - 14:06 «Может хоть контрсанкции отменят, и мы сможем ножки буша фу трампа кушать?»
Как известно, ножки Буша (куриные окорочка из Америки) приводят к умственной деградации, погуглите в Интернете, просветитесь. Или еще не до конца прошли этот курс терапии? Что, «наркотики» дают знать о себе…
15:05, ну тоды смотри о полезности: пальмого масла, сухого молоко, яичного порошка и т.д. А это ты каждый день ешь
Шатал Труба 15:09 Ты меня этим кормишь, раз так уверенно говоришь? Но я не ем то, чем кормишься ты...
Не смеши , а то поверят про ананасы и рябчики .
Есть вредно от этого умирают
СМИ пишут, что по телефону один В.В.Путин сразу с двумя из США разговаривать будет, во. Никто ему не нужен из наших, сам справится, во.
Нефть 55 долларов, в бюджете заложено 40, нашим производителям санкции нравятся. С Трампом можно договариваться, с Хилари даже разговора бы об этом не было. Хилари не то что снятие обсуждать не стала бы, она бы их еще усилила
Цена на нефть куда важней санкций, от нее и будут зависеть результаты переговоров
Пора в сша конституцию менять и делать Путина президентом в сша. Вот он бы там навел порядок!
Как у нас
Даже не представляю, что мы можем предложить Трампу, кроме сокращения нацеленных на США ракет с ядерными боеголовками на Камчатке и Дальнем Востоке. Ведь если сдать Асада, упадет цена на нефть, а это в 100 раз хуже всех санкций мира. Перестать поддерживать Донбасс? Вряд ли санкции этого стоят, вчера разговаривал с мужиком, у него родственники в Горловке, они боятся украинских националистов и переехать в Барнаул не реально. И таких много. Как их кинуть?
Трамп сейчас наезжает на СМИ и разгоняет демонстрантов, а чиновники из ЕС его критикуют за нарушение демократии. Я думаю ЕС против Трампа скоро санкции введет, вот тогда и поговорим
28.01.2017 16:27 - гость - ЕС против Трампа ...
А смелости хватит?Да и силенок маловато.
- гость - 28 января 2017 г. 16:32 А смелости хватит?Да и силенок маловато.
ЕС очень смелые, их сам Порошенко поддерживает, Нобелевский лауреат
28.01.2017 16:39 - гость -
Порошенко не в счет.Он уже лыжи навострил на встречу с Трампом.Грит будет в перших рядах,ручку лобызать.Накосячил с Хилей.-
Хорошо, что в отличии от проблемного пиндостана, гейевропы и бандерофасистского коклостана у нас в стране все хорошо и спокойно. Да и санкции, основу развития нашей страны, никто ни собирается отключать.
Главное, чтобы нефть не отключили
нормальные граждане нашей стран в выхи обычно отдыхают с семьями, друзьями и подругами! бойцы невидимого фронта отдыхают на рабочем месте, постят! пацифист делает проще, он постит посты с мацы, типо под свои! получит расчет скоро! снимет трамп санкции, не снимет трамп санкции, науке энто не известно! ха-ха!
Я от санкций не страдаю, сосед Александр Иваныч тоже, дед Федор о них не слышал.
Марья Ивановна, а вы очечьки то протрите, да на ценники в магазинах посмотрите, да квитанции ЖКХ сравните, которые до Крыма приходили и сейчас, вы очень удивитесь, если вы не с Ольгино конечно.
28.01.2017 17:20 гость
мариваньнне самой думать не положено, это обамочмо нагадил, ясно давным давно... только вот нет его уже ...с кого спрос мариванне учинять?
Cвинопчеловод оклемался, хахашками потянуло. От пимов наверное отваливаютси?
28.01.2017 17:20 гость
Зачем Вы приплели сюда Крым?Ценники в магазинах меняются постоянно,равно как и в квитанциях.Происходит это каждый год,в т.ч. и с учетом инфляции.
Дедуля пукнул, дело пошло на лад))) Глядишь Трамп (с позволения конгресса, что маловероятно) санкции с ворья снимет. Ротенберги в еврупу шопится поедут, а Дедун в своем мусдхранске от такого счастия млееть будет.
Ну прям ржака ха-хахака))))
Дед 17:00 а на мой вопрос ответишь, все таки???? Про личный патриотизм???? Напомнить вопрос??? " ты фермер, продаешь зерно, к тебе одновременно приходят казах со 100 баксами и русский с 5000 рублей, кому продашь зерно???"
-гость- 17:34 известное известно не всем, так сказано у классика.
Дед 17:00 или опять в несознанку уйдешь???
Завтра узнаем о чем лидеры двух стран говорили и какой по продолжительности разговор получился. С неудобной и малоинтересной Мексикой разговор всего навсего промелькнул за один час.
«Отмена санкций дорого обойдется России»http://www.alt.kp.ru/daily/26636.7/3654918/
Прикольно казимира гостем лицезреть..есь еще порох в ..
Шатал труба, деду пофиг, кому главстерх скажет тому и продаст. А пока инструкций не поступит будет ровно сидеть - главстерх для него - это Россия. А он то русский дед. Он ассаду просто так зерно отдаст в ожидании инструкций))))
Дятел, тут полстраны думает, не на какие шиши комбикорм покупать, а над нашим ответом Омерике.
И какой вам лично, Пионер, первый ответ в голову приходит?
Это просто скрепы, Дятел, просто скрепы.
Понятно.
На Ютубе есть видео "Кто насилует Россию и почему она счастлива" ссылку робот не пропускает. Трампоскакунам не смотреть в виду возможности начаться истерике.
Ан Влад, ну, ради антиреса посмотрела - норм, ссыль норм. Вы то чё этим хотели сказать, Ваши предложения? констатация факта для тупых, Вы дали ссыль и чё? Ваш коммент с предложениями где?
Кста, вот поэтому не хожу на искусственный загар - балдю над окружностию глаз, см. фото в сабже)))
Мои предложения Лиса, будут своим следствием для меня, иметь вид неба в клетку. По этому, я несколько перефразирую то что стоило бы сказать. Скажу так: у России только одно спасение - нефть по 10 Баксов ТОЧКА,
Лиса, сейчас модно понятие "критерий нуждаемости", вот ваше мнение, нуждается ли народ РФ в 450 представителях в нижней палате законодательной власти?
Ватные новости 03 (2017). #ВАТАTV. Выпуск 106 Это круче.
АнВлад, Вы имеете ввиду себестоимость али продажу??)))
Дятел, милейший, сабж о чём???
Фьючерс на СВОТ.
Ан Влад, извините, была некорректна - меня поражает разница между с/с и заявкой в бюджет именно у нас, без коректив со СВОТ ибо они вторичны для бюджета, но может я и не права))
Лиса, а сабж как раз о том, что конгресс США может 2/3 голосов сенаторов (это верхняя палата) заблокировать любое сумасбродное решение президента США, в т.ч. и решение о снятии санкций с ворья, которое имеет иногда множество гражданств. Что мы и видем в сабже. Наши сенаторы могут что-то такое сделать? А тем более нижняя палата в которой 450 кивающих и хлопающих прихлебал.
Дятел, друг мой в сабже, не к тому комментатору обратились))) В принципе, мне, как шовинисту, по-фиг Конгресс Америки, мне интересно, что у нас, но если я начну комментить в данном плане - получу вечный бан, а я рада возможности общения))) уж простите. Да, для того чтобы ответить, должна обладать полной инфой - у меня её нет, так шта...опять, уж извините, но я предметно мыслю. Все наши мнения о кивающих и хлопающих - суть домыслы и глупые, проблема в другом, мой дорогой друг, в другом.
Лиса, шовинисту проблему не понять. На то он и шовинист)))
Кстати ваше мнение, мистер Бёрнс на выборы в 2018 пойдет?
Дятел, Вы не правы, шовинисту любую проблему - понять, только вся разница в том, насколько она для меня, шовиниста, интересна. Согласитесь, важно не количество, а эффективность, так??? что Вы собственно в вопросе и обозначили, а я Вам ответила - читайте между строк))) Про Бёрнса - оно нам, России, насколько интересно?
Добавлю к 22:10 - кто из Бёрнсов, уж простите, как-то не следила, последнее время слушала и читала от Гэллоуэя)) - было приятно))
не болит голова у дятла! ниче у него не болит! дятел! ха-ха!
дед, а кроме ржаки хахаки мож че нить по сабсу звиздануть?
вудурикеру! вас сабж интересует в последнюю очередь! вам чо, Путен, ватнеги, и прочая лабуда! которые жить и процветать мешають прямо лично! за сабж я уже сказал в своем первом каменте! ха-ха!
могу конешно! но не спрошу, и спрашивать не буду! у меня свои устои и заморочки! пока не соообразил хто вы раньше были! да, что касаемо тем, да завсегда тут по ним отписывался, и не только тут в основном!
OK, мне позиция ваша понятна, пошел спать