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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что говорить о снятии антироссийских санкций пока рано. Соответствующее заявление прозвучало на пресс-конференции с британским премьером Терезой Мэй, пишет РИА Новости.

У американского лидера спросили, будет ли он вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и готов ли он снять санкции с РФ. В ответ Трамп отметил, что звонок российскому главе запланирован. "Посмотрим, что выйдет. Что касается санкций, то пока рано об этом говорить, но мы надеемся в идеале иметь хорошие отношения со всеми странами", — цитирует агентство республиканца.

Трамп отметил, что гарантий нет, однако снятие санкций будет положительным моментом.

Американский президент напомнил, что надеется на "фантастические отношения" с Путиным.

Республиканец также добавил, что будет "очень твердо, крепко представляет американский народ", и подчеркнул, что считает хорошим моментом иметь отличные отношения с РФ и другими странами, а также если они будут вместе с США преследовать ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), являющуюся "злом, которое необходимо остановить",

Трамп пообещал позже рассказать о будущем отношении с Россией.

Агентство добавляет, что ранее советник президента США Келлиэнн Конуэй заявила в интервью телеканалу Fox News, что вопрос отмены санкций против РФ обсуждается в контексте "улучшения отношений" с разными странами.

В Кремле РИА Новости подтвердили, что Путин в субботу, 28 января, вечером поговорит по телефону с Трампом. Российский лидер собирается лично поздравить республиканца с инаугурацией. Кроме этого, лидеры обсудят двусторонние отношения Москвы и Вашингтона.