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Трамп заявил, что пока рано говорить о снятии санкций с РФ

, ИА "Амител"
Президент США повторил, что надеется на "фантастические отношения" с Путиным

Фото: esq.h-cdn.co

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что говорить о снятии антироссийских санкций пока рано. Соответствующее заявление прозвучало на пресс-конференции с британским премьером Терезой Мэй, пишет РИА Новости.

У американского лидера спросили, будет ли он вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и готов ли он снять санкции с РФ. В ответ Трамп отметил, что звонок российскому главе запланирован. "Посмотрим, что выйдет. Что касается санкций, то пока рано об этом говорить, но мы надеемся в идеале иметь хорошие отношения со всеми странами", — цитирует агентство республиканца.

Трамп отметил, что гарантий нет, однако снятие санкций будет положительным моментом.

Американский президент напомнил, что надеется на "фантастические отношения" с Путиным.

Республиканец также добавил, что будет "очень твердо, крепко представляет американский народ", и подчеркнул, что считает хорошим моментом иметь отличные отношения с РФ и другими странами, а также если они будут вместе с США преследовать ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), являющуюся "злом, которое необходимо остановить",

Трамп пообещал позже рассказать о будущем отношении с Россией.

Агентство добавляет, что ранее советник президента США Келлиэнн Конуэй заявила в интервью телеканалу Fox News, что вопрос отмены санкций против РФ обсуждается в контексте "улучшения отношений" с разными странами.

В Кремле РИА Новости подтвердили, что Путин в субботу, 28 января, вечером поговорит по телефону с Трампом. Российский лидер собирается лично поздравить республиканца с инаугурацией. Кроме этого, лидеры обсудят двусторонние отношения Москвы и Вашингтона.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.01.2017 11:34
- гость -

Да никто и не сомневался в таком ответе трампа, он американец, прежде всего.

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28.01.2017 11:44
гость

Белые росы вчера все кипятком залил, скакал, слова какие то говорил, а сегодня его не видать, квасок с горя принимает...

0  0
28.01.2017 11:59
- гость -

Трампушка, не снимай санкции, ведь опять ничего делать в России не будут, а будут покупать у Америки....

0  0
28.01.2017 12:00
- гость -

Условия снятия санкций давным давно известны. Даже не смотря на неуклюжие попытки ряда СМИ представить снятие санкций как вопрос уже практически решенный. Например, вчера до позднего вечера первый канал бодро рапортовал об этом, хотя уважаемый пресс-секритать президента России Д, Песков еще днем заявил совершенно о другом, а именно («Ничего об этом не известно; насколько я понимаю, информация обезличена, не знаю, насколько она соответствует действительности», — сказал Песков.). Да и как можно допустить мысль и подвести к ней Трампа, если санкции есть блага для России? Или введенные санкции против нескольких предприятий и ряда чиновников и олигархов все еще пытаются выдавать как введенные против всех россиян?

0  0
28.01.2017 12:04
гость

Зачем нам снятие санкций, точнее на что нужно снять? Без чего нам невмоготу, что кЮшать не можем?

0  0
28.01.2017 12:06
- гость -

Объявили нам санкции, страдаете от этого, несете миллиардные потери, так это мазохизм называется, попробуйте к врачу обратиться...

0  0
28.01.2017 12:10
-гость-

-гость- 12:06 Игорь Иванович? Сечин? Вы?

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28.01.2017 12:10
- гость -

Санкции объявили,- а не пробовали еще себя плеткой высечь, глядя на вас прямо сердце будет разрываться, как вам плохо...

0  0
28.01.2017 12:12
- гость -

Чувствуется сильно недовольны последнее время (все больше и больше) российские олигархи и чинуши против которых ввели персональные санкции, если опять раскачивают тему под названием "введение санкций против России". Просто антисанкции для всех, а санкции как были персональные по списку, так и остались: список предприятий и физических лиц давно опубликован в открытом доступе.

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