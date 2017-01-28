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Автомобиль ВАЗ2114 сбил рабочих, которые расчищали снег на остановке на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию.
Уточняется, что инцидент произошел в 4:20 по московскому времени в субботу, 28 января. Автомобиль сбил чистившую снег бригаду рабочих. В результате аварии один человек погиб, еще четверо, в том числе водитель "Жигулей", получили травмы.
Предварительно установлено, что автомобилист не справился с управлением. На месте ДТП работают несколько бригад скорой помощи и сотрудники ДПС.
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