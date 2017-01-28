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Алтайский краевой суд в пятницу, 27 января, смягчил наказание сыну экс-главы администрации Барнаула Игоря Савинцева Максиму Савинцеву. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на прокурора отдела государственных обвинителей прокуратуры Алтайского края Алексея Ивочкина.
Напомним, 21 ноября минувшего года 36-летнего Максима Савинцева приговорили к шести годам колонии. Его признали виновным в мошенничестве с имуществом крупнейшей в крае муниципальной управляющей компании "Доверие" на сумму порядка 20 миллионов рублей и растрате около 10 миллионов рублей из средств ресурсоснабжающей организации.
Отметим, что столько же лет заключения присудили Денису Сучкову, также являвшемуся руководителем УК. Два других фигуранта дела — Александр Крылов и Сергей Вернигоров получили соответственно четыре с половиной и четыре года условно.
Суд после рассмотрения апелляционной жалобы осужденных и их адвокатов снизил Савинцеву-младшему срок до пяти лет, Сучкову — до 4,5 лет. Курилову и Вернигорову наказание снизили на год каждому, добавляет издание.
Комментарии
Интересно,а какие мотивы были у суда для принятия такого решения????
Бабло - побеждает добро !!!
Почему не условно???
28.01.2017 13:26 - гость - Потому что через год выборы и по УДО выйдет.
сколько денег дали,на столько и снизили. у васильевой денег больше, потому вообще не сидела
Ничего не понимаю, он ссын такого уважаемого человека и занимается такой фигнёй, это должнобыть мелко для таких людей, неужели так сложно десять миллионов заработать просто надо время и хорошо постаратся ему наверное лениво былопросто полномочиями тоже нало уметь пренебрегать какаято творческая некчёмность еслибы мозг по другому думал его он бы мог очень много добра и пользы принести и творчески реализоваться,и нравиться же людям скучное зарабатывание бумажек.
Моисей "большое бабло, побеждает зло??!!", не
Добрый вечер....Доброй ночи!
Да, кстати,скопипастили прямо, это "коммерсы" криво работают, но в Москве можно и не знать подробностей, а Амик вроде местный. Короче исправляйте на Крылова!
На фото только он улыбается
20 млн. украли, 10 млн. растратили и всего 5 и 4,5 года! Тогда нужно немедленно амнистировать всех бродяг, которые сидят за какие-то жалкие крохи (кто украл меньше 20 млн. руб.). Так будет справедливее, а то получается так - украл мешок картошки - получи 10 лет, украл 20 млн. - получи 5 лет, воруешь млрд. - уважаемый человек!!!
А как дела у папы -почему нет ни какой информации?Амик АУ!!!!!!!!!!!!!!!!
ПАПУ ПОД УСЛОВНО ГОТОВЯТ?