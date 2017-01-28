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Алтайский краевой суд в пятницу, 27 января, смягчил наказание сыну экс-главы администрации Барнаула Игоря Савинцева Максиму Савинцеву. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на прокурора отдела государственных обвинителей прокуратуры Алтайского края Алексея Ивочкина.
Напомним, 21 ноября минувшего года 36-летнего Максима Савинцева приговорили к шести годам колонии. Его признали виновным в мошенничестве с имуществом крупнейшей в крае муниципальной управляющей компании "Доверие" на сумму порядка 20 миллионов рублей и растрате около 10 миллионов рублей из средств ресурсоснабжающей организации.
Отметим, что столько же лет заключения присудили Денису Сучкову, также являвшемуся руководителем УК. Два других фигуранта дела — Александр Курилов и Сергей Вернигоров получили соответственно четыре с половиной и четыре года условно.
Суд после рассмотрения апелляционной жалобы осужденных и их адвокатов снизил Савинцеву-младшему срок до пяти лет, Сучкову — до 4,5 лет. Курилову и Вернигорову наказание снизили на год каждому, добавляет издание.
Комментарии
Интересно,а какие мотивы были у суда для принятия такого решения????
Бабло - побеждает добро !!!
Почему не условно???