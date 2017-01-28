Фото: news.ngs.ru
Потолочное покрытие частично обвалилось в квартире у жительницы Новосибирска. Детей, которые играли на полу в той комнате, едва не задавило тяжелыми осколками, сообщает портал НГС.Новости.
По словам женщины, в доме нужно было починить протекающую крышу. Один из ремонтников во время осмотра поверхности наступил не на балку, а на рейку и сломал ее. Под этим местом играли дети, отмечает жительница Новосибирска. Она сразу отправила детей в коридор, увидев над ними нарастающую "шапку", и успела вытащить из комнаты некоторую мебель, после чего натяжной потолок порвался и все обвалилось.
Издание уточняет, что инцидент произошел в четверг, 26 января. Также отмечается, что детям женщины 3 года и 5 лет. На место ЧП приезжали сотрудники МЧС, полиция и специалисты администрации. Ремонтные работы в доме все еще не ведутся, подчеркивает издание.
В данный момент женщина с детьми временно живет у подруги, поскольку из-за минусовых температур в квартире очень холодно.
В отделе по работе со СМИ администрации Ленинского района города изданию сообщили, что слышали об инциденте и занимаются решением проблемы.
Комментарии
А папа с кем живёт ?
края как ножом канцелярским резанули