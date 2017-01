Фото: twitter.com

Полиция графства Линкольншир разыскивает мошенника, который смог добиться возврата денег за только что взятый с магазинного прилавка телевизор, пишет Life со ссылкой на Daily Mail.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 2 января текущего года. Неизвестный зашел в магазин ALDI Lincoln, взял с полки коробку с телевизором и сразу пошел на кассу. Там он сказал, что хочет вернуть деньги за купленный ранее телевизор, однако чека у него нет. В итоге аферист смог уговорить менеджера одобрить возврат средств.

Издание пишет, что затем мужчина с улыбкой пожал менеджеру руку и скрылся в неизвестном направлении. Уточняется, что он нанес ущерб магазину в размере 330 фунтов (порядка 25 тысяч рублей).

Сейчас полиция графства Линкольншир привлекла к поиску мошенника общественность, продемонстрировав в своем официальном Twitter-аккаунте внешность подозреваемого.

Investigating a report of fraud at Aldi in Wragby Road, Lincoln on 2 January. Appeal to identify this man https://t.co/BanfPsYkz5 pic.twitter.com/1QXXV9PB8I