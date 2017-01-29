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Погода в Алтайском крае в воскресенье, 29 января, согласно прогнозу Гидрометцентра, будет морозной.
"В юго-западных районах местами слабый снег, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица", — сообщили в метеорологическом ведомстве.
Днем по краю -13…-18 градусов, в южных районах -3…-8 градусов. Ветер восточный 2-7 метров в секунду с усилением днем до 12 метров.
В краевой столице ожидается без осадков, в утренние часы изморозь, на дорогах гололедица. Днем в Барнауле -12…-14 градусов. Ветер до семи метров в секунду.
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