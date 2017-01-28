Фото: ru.delfi.lt
Эксперты заявили, что ошибки экипажа стали причиной крушения Ту-154 в Черном море. К такому выводу они пришли после анализа записей параметрического самописца, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Отмечается, что все системы лайнера исправно работали до столкновения с водой. Версию о теракте на борту или обстреле с земли отвергли после взрывотехнической экспертизы обломков Ту-154. Таким образом, единственной версией расследования стала ошибка экипажа, пишет издание. Сейчас эксперты изучают работу летчиков во время взлета самолета.
Также близкий к расследованию крушения лайнера источник газеты сообщил, что военным авиаэкспертам приходится почти каждый день менять планы и назначенные сроки подведения итогов. В первые дни после крушения предполагалось, что участники расследования приедут на совещание к главе Минобороны Сергею Шойгу и доложат ему о первых итогах работы после новогодних каникул, после чего министр собирался доложить информацию руководству страны и поделиться ею с журналистами. Однако в итоге встречу переносили уже трижды, а окончательная ее дата не оглашена.
Перенос связан, по словам источника, с трудностями в расшифровке самописцев. Все технические параметры последнего полета Ту-154 записаны на аналоговый прибор, который внешне напоминал катушечный магнитофон. А в Научно-исследовательском центре эксплуатации и ремонта авиатехники ВВС Минобороны сотрудники "давно забыли, как работать с пленкой", добавляет издание.
В итоге военным пришлось обратиться за помощью к гражданским специалистам Межгосударственного авиакомитета (МАК).
Напомним, самолет Минобороны упал в Черное море 25 декабря. На его борту находились 92 человека, в том числе, экипаж, военные, музыканты и журналисты. Никто из них не выжил.
Комментарии
А я читал про взрывное устройство на крыле.
У нас в Чкаловском ходят слухи, что это был теракт!! Т.к. кто сидел в середине самолета - там месиво из останков, а пилоты - цельные трупы!!! Что вероятно, когда убирали со стоянки треугольники - такие штуки под шасси на стоянках ставят, чтобы самолет не покатился, скорее всего туда бомбу и сунули... Не простой рейс был, имел политическое значение, поэтому от общественности скрывают истинную причину! Вот такие у нас слухи в Чкаловском)
Опытные люди же сказали: судя по куску крыла и шасси, они убрали закрылки не убрав шасси. А это верный способ разбиться на ту-154
Власти совсем заврались.
На амике свои эксперды есть, щас все растолкуют...и про самолет, и про власть...в общем тутошние комментаторы все знают...
Опять самописцы ни той систем, да сотрудники "давно забыли, как работать с пленкой". Напоминает гибель АПК "Курск" когда лодка утонула, а средств спасения для нее не предусмотрено. Так люди и стучали в корпус некоторое время в надежде на спасение, как сообщали российские СМИ. Тогда системы спасения вообще не оказалось в наличии, даже устаревшей. Так и погибли выжившие недостучавшись о помощи.
28.01.2017 15:10 - гость
Не только тутошние.Некую Марину на сибирский сайт занесло,аж с самого Чкаловска!!!!! Видимо сильно жахнуло,что полетели "очевидцы" по всему свету!
- гость - 28 января 2017 г. 15:10
Легче всего свалить все на уже мертвых летчиков.