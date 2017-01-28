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Эксперты заявили, что ошибки экипажа стали причиной крушения Ту-154 в Черном море. К такому выводу они пришли после анализа записей параметрического самописца, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Отмечается, что все системы лайнера исправно работали до столкновения с водой. Версию о теракте на борту или обстреле с земли отвергли после взрывотехнической экспертизы обломков Ту-154. Таким образом, единственной версией расследования стала ошибка экипажа, пишет издание. Сейчас эксперты изучают работу летчиков во время взлета самолета.

Также близкий к расследованию крушения лайнера источник газеты сообщил, что военным авиаэкспертам приходится почти каждый день менять планы и назначенные сроки подведения итогов. В первые дни после крушения предполагалось, что участники расследования приедут на совещание к главе Минобороны Сергею Шойгу и доложат ему о первых итогах работы после новогодних каникул, после чего министр собирался доложить информацию руководству страны и поделиться ею с журналистами. Однако в итоге встречу переносили уже трижды, а окончательная ее дата не оглашена.

Перенос связан, по словам источника, с трудностями в расшифровке самописцев. Все технические параметры последнего полета Ту-154 записаны на аналоговый прибор, который внешне напоминал катушечный магнитофон. А в Научно-исследовательском центре эксплуатации и ремонта авиатехники ВВС Минобороны сотрудники "давно забыли, как работать с пленкой", добавляет издание.

В итоге военным пришлось обратиться за помощью к гражданским специалистам Межгосударственного авиакомитета (МАК).

Напомним, самолет Минобороны упал в Черное море 25 декабря. На его борту находились 92 человека, в том числе, экипаж, военные, музыканты и журналисты. Никто из них не выжил.