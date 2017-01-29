Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 450 квадратных метров, расположенный по улице Новгородской, 31, продают в Барнауле за 16 миллионов рублей.
Как сообщается на сайте Avito.ru, дом находится на участке 12 соток. "Дом в парковой зоне в черте города. Магазины, транспорт, школа, детский сад в шаговой доступности", — говорится в объявлении о продаже.
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Все коммуникации в коттедже центральные. На участке имеется гараж, баня и хозяйственные постройки.
Комментарии
В лихие 90-е строили? Решетки на всех окнах.
а почему решетки на всех окнах, и даже на 2-ом этаже?????????там что, везде заложников держат, чтоб не сбежали?? очень подозрительный дом!
Жить за решеткой, фу. Да еще с высоток соседних все видать, голышом из бани не выйдешь и в бассейне не поплаваешь. За эти деньги лучше среди сосен жить в городской черте, и во двор никто сверху не заглянет.
Вместо решеток на окна надо ставить бронированные стекла и рольставни.
Похоже, это "домик " Комиссарова А.М. И теплотрасса к нему протяженностью 400 метров "пристегнута" к магистральной теплотрассе СГК у входа в парк. Голые трубы набросаны вдоль забора парка. Власть в тепловых сетях сменилась, и теперь только за тепловые потери надо платить деньги немеряные. Если к дому не подведен газ, то отоплению дома грозит полный кердык. Теперь новому хозяину придется решать эти проблемы. И 450 квадратов -это с огромным сараем из кирпича.
- гость - 29 января 2017 г. 08:59 Жить за решеткой, фу. Да еще с высоток соседних все видать, голышом из бани не выйдешь и в бассейне не поплаваешь. За эти деньги лучше среди сосен жить в городской черте, и во двор никто сверху не заглянет. --- зеленая маскировочная сетка прекрасно дополнит решетки
До высоких домов далеко. А заглянуть во двор могут и из космоса. И среди сосен не спрячешься.
А разве можно стоить частный жилой дом в "парковой зоне"? Его после продажи под снос не пустят?
А мне, на пример, кажутся странными не только решетки на окнах из прошлых десятилетий, но и современные дома с огромными окнами почти до земли и стальной дверью с трехмиллиметрового металла. Тем более, что сейчас есть камеры и бронирующие пленки.
Дом показали, теперь покажите где 16лямов взять