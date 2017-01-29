Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 450 квадратных метров, расположенный по улице Новгородской, 31, продают в Барнауле за 16 миллионов рублей.
Как сообщается на сайте Avito.ru, дом находится на участке 12 соток. "Дом в парковой зоне в черте города. Магазины, транспорт, школа, детский сад в шаговой доступности", — говорится в объявлении о продаже.
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Все коммуникации в коттедже центральные. На участке имеется гараж, баня и хозяйственные постройки.
Комментарии
В лихие 90-е строили? Решетки на всех окнах.
а почему решетки на всех окнах, и даже на 2-ом этаже?????????там что, везде заложников держат, чтоб не сбежали?? очень подозрительный дом!