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Объем работ, выполненных собственными силами по виду экономической деятельности "строительство" в Алтайском крае, по итогам 2016 года продемонстрировал существенное падение к уровню позапрошлого года.
Как сообщает Алтайкрайстат, за 12 месяцев индекс к показателям 2015 года составил 82,6%. Таким образом, падение составило 17,4%.
В денежном эквиваленте объем работ составил 30,955 миллиарда рублей. Если говорить непосредственно про декабрь 2016-го, то в данном случае сумма равна 2,881 миллиарда рублей.
Отметим, что под объемом работ и услуг, выполненных собственными силами, подразумевается стоимость работ и услуг, оказанных той или иной организацией другим юридическим и физическим лицам.
Комментарии
Темпы роста сельского хозяйства и промышленности в Алтайском крае за последние 11 лет показали рост выше, чем в среднем по России. Об этом рассказал в рамках ежегодного отчета губернатор Алтайского края, председатель регионального правительства Александр Карлин. http://amic.ru/news/379972/