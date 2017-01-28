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Сотрудники ДПС задержали за нарушение ПДД машину, в которой "стритрейсерша" Мара Багдасарян ехала после опроса из отдела полиции на западе Москвы. Девушка находилась на пассажирском сидении, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы столицы.

По словам источника, накануне вечером девушку пригласили в отдел полиции по охране МГУ для проведения опроса. Затем Багдасарян с друзьями уехали из полиции, но их машину остановили на Университетском проспекте за нарушение правил дорожного движения. На водителя составили протокол об административном правонарушении после изучения записей видеорегистратора. Затем его отпустили. Собеседник агентства подчеркнул, что инцидент напрямую никак не связан с Багдасарян, кроме того, что авто принадлежит ей.

Агентство пишет, что ранее прокуратура обратилась в суд с иском о лишении Багдасарян водительских прав из-за медицинских противопоказаний.

Подчеркивается, что в декабре минувшего года мировой суд за 12 дней рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях со стороны девушки. В качестве наказания ей назначили 595 часов обязательных работ, административные штрафы в размере 183 тысяч рублей и административные аресты на 10 и 14 суток.

12 января текущего года суд отправил Багдасарян под административный арест за прогулы назначенных ей обязательных работ.

Напомним, девушка получила известность после дела о гонках так называемой золотой молодежи на внедорожнике Mercedes-Benz.