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Полицейские задержали машину Мары Багдасарян за нарушение ПДД в Москве

, ИА "Амител"
За рулем находился друг Багдасарян, а сама она находилась на пассажирском сидении

Фото: ryb.ru

Сотрудники ДПС задержали за нарушение ПДД машину, в которой "стритрейсерша" Мара Багдасарян ехала после опроса из отдела полиции на западе Москвы. Девушка находилась на пассажирском сидении, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы столицы.

По словам источника, накануне вечером девушку пригласили в отдел полиции по охране МГУ для проведения опроса. Затем Багдасарян с друзьями уехали из полиции, но их машину остановили на Университетском проспекте за нарушение правил дорожного движения. На водителя составили протокол об административном правонарушении после изучения записей видеорегистратора. Затем его отпустили. Собеседник агентства подчеркнул, что инцидент напрямую никак не связан с Багдасарян, кроме того, что авто принадлежит ей.

Агентство пишет, что ранее прокуратура обратилась в суд с иском о лишении Багдасарян водительских прав из-за медицинских противопоказаний. 

Подчеркивается, что в декабре минувшего года мировой суд за 12 дней рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях со стороны девушки. В качестве наказания ей назначили 595 часов обязательных работ, административные штрафы в размере 183 тысяч рублей и административные аресты на 10 и 14 суток.

12 января текущего года суд отправил Багдасарян под административный арест за прогулы назначенных ей обязательных работ.

Напомним, девушка получила известность после дела о гонках так называемой золотой молодежи на внедорожнике Mercedes-Benz.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.01.2017 15:09
Я

Этот цирк с этой полоумной уже поднадоел. Неужели нельзя посадить эту сволочь, нагло плюющую на закон показательно, лет так на 10. Ну амнистируют через полгодика. Ну другим не повадно будет. Мне обидно за ГИБДД и полицию в целом. Забрать автомобиль в щет ущерба, отобрать пожизненно права. выдайте её самокат- пусть катается. Что за бред то. Какая то мразь возомнила себя королевой бензоколонки.

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28.01.2017 15:25
- гость -

Хорошо, что девушка делает выводы и не нарушает закон. сидя в автомобиле на пассажирском месте. К тому же превознемогая нездоровье отрабатывает присужденные часы и платит по счетам. Молодец, Делает правильные выводы.

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28.01.2017 15:25
- гость -

Нет такого закона, посадить на 10 лет и авто отобрать. Вот ГД выдаст поправку в КОАП, а пока так и будут кататься, коль деньги имеются.

0  0
28.01.2017 15:25
гость

Да она смеется над всеми!точно надоело уже слышать про нее.Справиться не могут с наглятиной,смех!

0  0
28.01.2017 15:26
- гость -

Это не цирк, это агрессивный троллинг ещё сохранивших остатки сознания соотечественников, чтобы таким образом полностью поломать их понимание что есть белое и чёрное окончательно и подавить их психику. Ведь активная молодёжь ей рукоплещут, говорят "ай красуа!"

0  0
28.01.2017 15:55
- гость -

административные штрафы в размере 183 тысяч рублей

Я поняли взыскать их так и не судьба? Может приставам помощь нужна? Может они принадлежащее ей авто найти не могут?

0  0
28.01.2017 16:42
гость

Штрафы теперь оплачены, папа заставил оплатить их ее друзей.

0  0
28.01.2017 16:44
Сталинский Сокол

Да нет, штрафами и беседами эту дурочку не остановишь. Только натуральный лесоповал годика так на два. Притом в коллективе педиков вернет ее в сознание.

0  0
28.01.2017 17:19
Коренной житель АК

Какая она мразотная и поступки её такие же,лишить прав на пожизненное и всё.

0  0
28.01.2017 17:22
- гость -

28.01.2017 16:44 Сталинский Сокол

Нет в нашей стране таких законов для людей. Решения суда российского исполняет, на автомобиле друзья катают, все по закону. В вашем совке маразм и беззаконие был, знаем. За мешок огурцов голодающим расстреливали. Оттуда (из голодных) и ненависть к людям у вас.

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28.01.2017 17:44
kazah

17:22 - гость --------------------не, ну ты канеш человечищще, про мешок огурцовый смешно, маладес. Эту сучку на кол давно уже пора и совок здесь совсем не при делах.

0  0
29.01.2017 07:07
- гость -

Самое забавное в ее истории: до покатушек на гелике, ниодна служба не пыталась взыскать с нее штрафы и как-то привлечь к ответственности. Так что делайте выводы к какой касте она принадлежит. А в Москве одна Мара ПДД нарушает? Тех кто по ее постановлениям ходу не давал посадили?

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