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Полицейские задержали машину Мары Багдасарян за нарушение ПДД в Москве

, ИА "Амител"
За рулем находился друг Багдасарян, а сама она находилась на пассажирском сидении

Фото: ryb.ru

Сотрудники ДПС задержали за нарушение ПДД машину, в которой "стритрейсерша" Мара Багдасарян ехала после опроса из отдела полиции на западе Москвы. Девушка находилась на пассажирском сидении, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы столицы.

По словам источника, накануне вечером девушку пригласили в отдел полиции по охране МГУ для проведения опроса. Затем Багдасарян с друзьями уехали из полиции, но их машину остановили на Университетском проспекте за нарушение правил дорожного движения. На водителя составили протокол об административном правонарушении после изучения записей видеорегистратора. Затем его отпустили. Собеседник агентства подчеркнул, что инцидент напрямую никак не связан с Багдасарян, кроме того, что авто принадлежит ей.

Агентство пишет, что ранее прокуратура обратилась в суд с иском о лишении Багдасарян водительских прав из-за медицинских противопоказаний. 

Подчеркивается, что в декабре минувшего года мировой суд за 12 дней рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях со стороны девушки. В качестве наказания ей назначили 595 часов обязательных работ, административные штрафы в размере 183 тысяч рублей и административные аресты на 10 и 14 суток.

12 января текущего года суд отправил Багдасарян под административный арест за прогулы назначенных ей обязательных работ.

Напомним, девушка получила известность после дела о гонках так называемой золотой молодежи на внедорожнике Mercedes-Benz.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.01.2017 15:09
Я

Этот цирк с этой полоумной уже поднадоел. Неужели нельзя посадить эту сволочь, нагло плюющую на закон показательно, лет так на 10. Ну амнистируют через полгодика. Ну другим не повадно будет. Мне обидно за ГИБДД и полицию в целом. Забрать автомобиль в щет ущерба, отобрать пожизненно права. выдайте её самокат- пусть катается. Что за бред то. Какая то мразь возомнила себя королевой бензоколонки.

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28.01.2017 15:25
- гость -

Хорошо, что девушка делает выводы и не нарушает закон. сидя в автомобиле на пассажирском месте. К тому же превознемогая нездоровье отрабатывает присужденные часы и платит по счетам. Молодец, Делает правильные выводы.

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28.01.2017 15:25
- гость -

Нет такого закона, посадить на 10 лет и авто отобрать. Вот ГД выдаст поправку в КОАП, а пока так и будут кататься, коль деньги имеются.

0  0
28.01.2017 15:25
гость

Да она смеется над всеми!точно надоело уже слышать про нее.Справиться не могут с наглятиной,смех!

0  0
28.01.2017 15:26
- гость -

Это не цирк, это агрессивный троллинг ещё сохранивших остатки сознания соотечественников, чтобы таким образом полностью поломать их понимание что есть белое и чёрное окончательно и подавить их психику. Ведь активная молодёжь ей рукоплещут, говорят "ай красуа!"

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