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Следователи возбудили дело по факту убийства 47-летнего мужчины, чье тело с признаками насильственной смерти нашли в Республике Алтай. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
По версии следствия, инцидент произошел ночью в четверг, 26 января, в одном из домов в селе Черный Ануй Усть-Канского района. 47-летний мужчина расписал спиртное с 22-летним сыном. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой сын более 30 раз ударил отца двумя ножами в область груди, шеи и лица. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.
Об инциденте подозреваемый рассказал соседям. Сейчас молодой человек задержан, решается вопрос о его заключении под стражу. Расследование дела продолжается.
"Новости Горного Алтая" со ссылкой на источники отмечают, что сын мог отомстить отцу за детские обиды. По данным собеседника агентства, в детстве мужчина жестого обращался со своим ребенком, избивал его, в том числе "пинал кирзовыми сапогами". После очередного инцидента подросток пообещал отцу, что убьет его, когда вырастет, пишет издание. Мать подозреваемого умерла в 2011 году.
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