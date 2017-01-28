Фото: youtube.com
Телеканал "360" разместил на своем YouTube-канале видеозапись с места аварии на Кутузовском проспекте в центре Москвы.
На кадрах запечатлена получившая серьезные повреждения машина, разбитая остановка общественного транспорта и правоохранители.
Напомним, ДТП произошло в ночь на субботу, 28 января. В 4:20 ВАЗ-2114 сбил рабочих, которые убирали снег рядом с остановкой. Предварительно установлено, что один из пострадавших скончался. Еще четыре человека, в том числе водитель, получили травмы.
По предварительной версии, автомобилист не справился с управлением.
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