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Алтайскрайстат опубликовал данные о естественном движении населения региона за 2016 год и, в частности, основные причины смерти местных жителей.
Согласно информации, больше всего человек в минувшем году — 13 тысяч 922 — скончались от болезней системы кровообращения. Новообразования унесли жизни еще 5 тысяч 271 жителя края.
От внешних причин, из которых лидируют самоубийства (691), умерли 2 тысячи 813 человек.
Кроме этого в списке присутствуют болезни органов дыхания (1 487 человек), органов пищеварения (1 461), от инфекционных и паразитарных скончалось еще 1 227 человек.
Всего же в минувшем году в регионе умерло 33 тысячи 297 человек. Это на 479 человек меньше, чем в 2015 году.
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