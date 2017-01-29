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Алтайский край с началом нового года не утратил статуса региона, имеющего самые большие запасы зерна в азиатской части России.
Так, согласно данным Росстата, за Уралом нет одного субъекта Федерации, превосходящего по этому показателю Алтай.
По состоянию на 1 января в сельскохозяйственных, заготовительных, перерабатывающих организациях края было 1370,9 тысячи тонн зерна. На сопоставимом уровне запасы зерна имеют Красноярский край, Омская и Новосибирская области, однако все они уступают Алтаю.
Что касается общефедеральных лидеров, то более существенные запасы зерна, чем в Алтайском каре, имеют:
- Краснодарский край – 3903,6 тыс тонн;
- Ставропольский край — 3636,2 тыс тонн;
- Ростовская область — 2529,3 тыс тонн;
- Белгородская область — 1835,8 тыс тонн;
- Курская область — 1702,4 тыс тонн;
- Татарстан — 1571,4 тыс тонн;
- Волгоградская область — 1523,8 тыс тонн.
В целом к началу января 2017 года в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях Российской Федерации имелось 39 126 тысяч тонн зерна. Это на 4575 тысяч тонн (13,2%) больше, чем на 1 января 2016 года.
Комментарии
Краснодарский край – 3903,6 тыс тонн; Ставропольский край — 3636,2 тыс тонн; Ростовская область — 2529,3 тыс тонн; Белгородская область — 1835,8 тыс тонн; Курская область — 1702,4 тыс тонн; Татарстан — 1571,4 тыс тонн; Волгоградская область — 1523,8 тыс тонн. Алтайский край - 1370,9 тысячи тонн .Я правильно нижнюю строчку подрисовал?