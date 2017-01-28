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Снег, 30-градусный мороз и гололедица ждут жителей Алтайского края в воскресенье, 29 января. Об этом сообщается на сайте регионального гидрометцентра.
Так, ночью в крае не будет осадков, в ночные и утренние часы местами изморозь, туман и гололедица на дорогах. Температура воздуха будет -20...-25 градусов, при прояснении похолодает до -26...-31. В южный районах местами от 13 до 19 градусов мороза. Днем в юго-западных районах Алтайского края пройдет слабый снег, в утренние часы ожидается туман. Столбик термометра поднимется до -13...-18 градусов, в южный районах и вовсе составит от 3 до 8 градусов мороза.
Ветер будет дуть восточный, 2-7 метров в секунду, с усилением днем до 12 метров.
В Барнауле в течение всех суток будет без осадков, в утренние часы местами изморозь, а на дорогах также гололедица. В темное время температура воздуха будет равна -23...-25 градусам. В светлое время — от 12 до 14 мороза.
Ветер также будет дуть со скоростью 2-7 м/с, восточный.
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