Фото: tvzvezda.ru
Перелома тенденции, при которой средняя заплата в Алтайском крае остается самой низкой в Сибирском федеральном округе, не произошло.
Как уже сообщал портал Amic.ru, к концу прошлого года, а именно по итогам 11 месяцев 2016-го, средняя зарплата в регионе не дотянула до 21 тысячи рублей, составив 20 486 рублей. Теперь ситуацию в разрезе всех регионов СФО за указанный период представил Новосибирскстат.
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Раскладка от большего к меньшему по размеру средних зарплат выглядит так:
- Красноярский край – 37 213;
- Томская область – 34 664;
- Иркутская область – 34 182;
- Забайкальский край – 31 687;
- Республика Хакасия – 31 585;
- Республика Бурятия – 29 423;
- Новосибирская область – 29 133;
- Кемеровская область – 29 110;
- Республика Тыва – 28 862;
- Омская область – 27 770;
- Республика Алтай – 23 344;
- Алтайский край – 20 486.
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В Новосибирскстате отмечают, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций в СФО в январе – ноябре 2016 года составила 30 582 рубля.
"Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае, Томской и Иркутской областях, Забайкальском крае и Республике Хакасия, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента", — добавляют в ведомстве.
Комментарии
Спасибо Александр Богданович.
А где Он вам зарплаты то возьмёт? Работайте давайте лучше олухи, и будет вам, и Нам счастье!
В том то и дело, что работаем на нескольких работах, а зарплата - пшик...
Странно даже! Правительство вон как начало работать! и экономика то Алтайского края на подъеме (если судить по статьям в инете). Наверное надо еще подождать, и будет всем нам сказочное счастье((((
Другие регионы кредиты берут что бы выживать. Наш губер стесняется. Зато он перед ВВП красиво ммотрится-дольше просидит. Сомневаюсь, что о народе думает-"сердце изорвал" "бедный".
26 лет уже ждём, а становится только хуже.
Холопы совсем оборзели, про какую-то зарплату говорят. Работайте и бога не забывайте!
Гос дума не пропустила закон об ужесточение наказания за фальсификацию результатов выборов))) похоже премировать за это скоро будет)))
пятой колонне не спится в то время как 86 процентов одобрямсов видят сны про телефонный разговор Владимира Таврического нашего с Дональдом Петровичем.
Что бы зарабатывать - надо работать, а не одобрямкать. Губер тут совсем не при чем, кто хочет, тот зарабатывает.
Woodpecker, а кто причём? Может жители Алтайского края не хотят зарабатывать больше чем Тывы?
УЗАКОНЕННОЕ РАБСТВО. Какие 20 тысяч! В Алтайском крае работодатели не платят работникам МРОТ! УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТЫ: Тема об уголовной ответственности работодателя за невыплату заработной платы 2017 актуальна. Неполучение сотрудником честно заработанных денег является грубейшим ущемлением его трудовых прав, а также законодательства РФ. Меры уголовной ответственности за несвоевременную оплату труда определяет ст. 145.1 УК РФ. Трудовое законодательство Все работающие граждане имеют право на денежное вознаграждение за свою работу без дискриминации и не ниже утвержденного МРОТ (ст. 37 Конституции, ст. 21 ТК РФ) Куда смотрит Прокуратура?
Зато край лидер по количеству торговых центров! Производства нет, зато торгуем)))