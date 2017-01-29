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Алтайский край продолжает уступать всем регионам Сибири по средней зарплате

, ИА "Амител"
Лидерами в СФО по данному показателю являются Красноярский край, Томская и Иркутская области
Фото: tvzvezda.ru
 
Перелома тенденции, при которой средняя заплата в Алтайском крае остается самой низкой в Сибирском федеральном округе, не произошло. 

Как уже сообщал портал Amic.ru, к концу прошлого года, а именно по итогам 11 месяцев 2016-го, средняя зарплата в регионе не дотянула до 21 тысячи рублей, составив 20 486 рублей. Теперь ситуацию в разрезе всех регионов СФО за указанный период представил Новосибирскстат. 

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Раскладка от большего к меньшему по размеру средних зарплат выглядит так: 
  • Красноярский край – 37 213;
  • Томская область – 34 664;
  • Иркутская область – 34 182;
  • Забайкальский край – 31 687;
  • Республика Хакасия – 31 585;
  • Республика Бурятия – 29 423;
  • Новосибирская область – 29 133;
  • Кемеровская область – 29 110;
  • Республика Тыва – 28 862;
  • Омская область – 27 770;
  • Республика Алтай – 23 344;
  • Алтайский край – 20 486.

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В Новосибирскстате отмечают, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций в СФО в январе – ноябре 2016 года составила 30 582 рубля. 
 
"Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае, Томской и Иркутской областях, Забайкальском крае и Республике Хакасия, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента", — добавляют в ведомстве.

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Комментарии

29.01.2017 07:04
- гость -

Спасибо Александр Богданович.

0  0
29.01.2017 07:13
7:04

А где Он вам зарплаты то возьмёт? Работайте давайте лучше олухи, и будет вам, и Нам счастье!

0  0
29.01.2017 07:28
- гость -

В том то и дело, что работаем на нескольких работах, а зарплата - пшик...

0  0
29.01.2017 07:31
Александр

Странно даже! Правительство вон как начало работать! и экономика то Алтайского края на подъеме (если судить по статьям в инете). Наверное надо еще подождать, и будет всем нам сказочное счастье((((

0  0
29.01.2017 07:37
Я

Другие регионы кредиты берут что бы выживать. Наш губер стесняется. Зато он перед ВВП красиво ммотрится-дольше просидит. Сомневаюсь, что о народе думает-"сердце изорвал" "бедный".

0  0
29.01.2017 07:37
- гость -

26 лет уже ждём, а становится только хуже.

0  0
29.01.2017 07:40
- гость -

Холопы совсем оборзели, про какую-то зарплату говорят. Работайте и бога не забывайте!

0  0
29.01.2017 07:44
Я

Гос дума не пропустила закон об ужесточение наказания за фальсификацию результатов выборов))) похоже премировать за это скоро будет)))

0  0
29.01.2017 07:48
Всем довольный

пятой колонне не спится в то время как 86 процентов одобрямсов видят сны про телефонный разговор Владимира Таврического нашего с Дональдом Петровичем.

0  0
29.01.2017 08:18
Woodpecker

Что бы зарабатывать - надо работать, а не одобрямкать. Губер тут совсем не при чем, кто хочет, тот зарабатывает.

0  0
29.01.2017 08:28
- гость -

Woodpecker, а кто причём? Может жители Алтайского края не хотят зарабатывать больше чем Тывы?

0  0
29.01.2017 08:32
- гость -

УЗАКОНЕННОЕ РАБСТВО. Какие 20 тысяч! В Алтайском крае работодатели не платят работникам МРОТ! УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТЫ: Тема об уголовной ответственности работодателя за невыплату заработной платы 2017 актуальна. Неполучение сотрудником честно заработанных денег является грубейшим ущемлением его трудовых прав, а также законодательства РФ. Меры уголовной ответственности за несвоевременную оплату труда определяет ст. 145.1 УК РФ. Трудовое законодательство Все работающие граждане имеют право на денежное вознаграждение за свою работу без дискриминации и не ниже утвержденного МРОТ (ст. 37 Конституции, ст. 21 ТК РФ) Куда смотрит Прокуратура?

0  0
29.01.2017 08:34
Гость

Зато край лидер по количеству торговых центров! Производства нет, зато торгуем)))

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