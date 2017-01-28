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Известный британский актер Джон Херт умер в возрасте 77 лет, пишет "Лента.ру" со ссылкой на газету Mirror.
Издание отмечает, что в последние годы актер страдал заболеваниями системы пищеварения. Он боролся с раком поджелудочной железы и в один момент сообщалось, что "испытывал более чем оптимизм относительно удовлетворительного результата". Два года назад сообщалось о том, что ему удалось победить онкологическое заболевание.
Актер родился в 1940 году в английском городе Честерфилд. Херт известен по роли владельца магазина волшебных палочек мистера Олливандера в фильмах о Гарри Поттере. Кроме этого, он снимался в картинах "Полуночный экспресс", "1984", "Чужой", "V — значит вендетта", "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа". Актер является четырехкратным лауреатом премии BAFTA и лауреатом премии "Золотой глобус".
В 2015 году Херта удостоили рыцарского титула.
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