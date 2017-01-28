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Показываем последствия столкновения грузовика с Toyota на трассе М-52

, ИА "Амител"
Водитель легковушки выжила и была госпитализирована в больницу

Фото: vk.com/act54

Грузовик практически уничтожил Toyota Allion в результате столкновения на трассе М-52. Об этом в группе "АСТ-54" во "Вконтакте" сообщила сестра пострадавшей.

Уточняется, что ДТП произошло в пятницу, 27 января, около 6:00 утра на участке трассы М-52 по дороге из Искитима в Бердск. Женщина управляла седаном Toyota Allion, когда ей навстречу выехал грузовик. Он притер авто к отбойнику и превратил машину в груду металла, сказано в записи. Эти слова подтверждаются несколькими снимками, на которых видно, что от половины легковушки буквально ничего не осталось.

Руль в японском автомобиле находился справа, поэтому водитель осталась в живых, ее доставили в больницу.

Предполагается, что водитель большегруза — мужчина — уснул за рулем.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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