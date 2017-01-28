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Боец Росгвардии, который патрулировал улицы поселка Битца в Московской области, ранил из табельного оружия атаковавшего его сослуживца мужчину. По факту нападения на представителя власти возбуждено дело, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на подмосковный главк СК.
Отмечается, что инцидент произошел в ночь на субботу, 28 января. Силовики увидели, как трое неизвестных избивают мужчину и направились к месту драки. Заметив правоохранителей, злоумышленники попытались скрыться. Во время преследования сотрудник Росгвардии сделал два предупредительных выстрела в воздух.
Тогда один из нарушителей взял с земли бутылку и разбил ее. Вооруженный "розочкой" преступник напал на гвардейца и поранил ему руку. Сослуживец бойца дважды выстрелил в сторону нападавшего и попал ему в левую ногу.
О состоянии раненого сотрудника Росгвардии и подозреваемого данных нет, отмечает издание.
Комментарии
а как правильно: Рос? или Нац?
Правильно попал. Молодец.
эх, сезон вчера закрыли... а то бы в лисичку-то я бы тоже попалллл
Та все мазали...)))