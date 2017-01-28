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Объем недоплаты Белоруссии за поставки газа из России оценивается в 550 миллионов долларов. Такую примерную цифру назвал журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, пишет "Интерфакс".
Он отметил, что Россия и Белоруссия все еще не могут найти взаимопонимание по вопросу цены за ресурсы.
Дворкович добавил, что в обсуждении меняется не аргументация, а варианты решения, взаимопонимание пока не найдено. "В любом случае мы настаиваем на оплате в полном объеме прошлого года по той формуле, которая была ранее" — подчеркнул вице-премьер.
Агентство отмечает, что из-за расхождений в подходах к определению цены газа между РФ и Белоруссией возник конфликт неплатежей. В ответ Россия поставляет в Белоруссию нефть по сокращенному графику. В первом квартале он предусматривает поставку 4 миллионов тонн топлива вместо 5,5 миллионов, как это было в 2015 году.
"Интерфакс" добавляет, что Белоруссия с 1 января текущего года повысила тариф на транзит российской нефти.
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Пол миллиарда баксов можно и потерпеть, они нас от Запада прикрывают. Минские соглашения помогают заключать. Таможенный союз с Казахстаном заключили