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Кинокаталог IMDb по ошибке опубликовал список эпизодов и дату выхода первой серии седьмого сезона "Игры престолов", пишет "Лента.ру" со ссылкой на The Independent.
Информацию сразу же удалили с сайта, однако пользователи успели сделать скриншот страницы. Согласно этим данным, первый эпизод выйдет на экраны 25 июня. К тому же стала известна продолжительность сезона — шесть эпизодов.
"Российская газета" добавляет, что канал HBO пока никак не прокомментировал "утечку" информации.
"Игра престолов" — американский фэнтези-сериал по мотивам книг Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Он выходит в эфир с 2011 года на канале HBO. На счету сериала 10 номинаций на премию "Эмми". Ранее сообщалось, что восьмой сезон станет заключительным.
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