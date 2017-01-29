Фото: uraldaily.ru
Телефонный разговор президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся в субботу, 28 января, запустил процесс улучшения отношений между этими странами. Уверенность в этом выразила пресс-служба Белого дома после разговора лидеров, пишет ТАСС.
В пресс-службе назвали звонок "позитивным", а также "знаменательным началом улучшения отношений между Соединенными Штатами и Россией, нуждающихся в "починке". Белый дом добавил, что оба президента выразили надежду, что после беседы "стороны смогут быстро двигаться, чтобы взяться за терроризм и иные важные вопросы, которые вызывают обоюдную обеспокоенность".
Согласно изложенной пресс-службой информации, разговор Путина и Трампа длился около часа и охватил такие вопросы, как сотрудничество с целью разгрома "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещена в РФ), совместная работа на благо укрепления мира, в том числе применительно к Сирии, и другие.
Также Белый дом назвал "поздравительным" этот звонок.
Напомним, республиканец Трамп стал американским президентом 20 января. Он сменил на данном посту демократа Барака Обаму.
Комментарии
Хорошая новость
А наша сторона пока комментариев не давала? Неужели нашей стороне он позитивным не показался?
https://lenta.ru/news/2017/01/28/call/
А наша сторона пока комментариев не давала? Неужели нашей стороне он позитивным не показался?
Вассалу позволили ручку новому барину облобызать. Барин доволен. Воффка и Письков в раздумьях.
Позорники....Докатились...
Ждёте, что Путин на Амике отпишется? А почитать другие СМИ. https://lenta.ru/news/2017/01/28/call/ Позорники...
10:09 ваш пук засчитан, смотрите не обкакайтесь
45 мин разговора с переводчиками... Разговор ни о чем... Обычные формальности на политическом Олимпе...
СашОК 29 января 2017 г. 10:31 45 мин разговора с переводчиками... Разговор ни о чем..
Вы, видимо, присутствовали?
- гость - 29 января 2017 г. 10:41
МоСк включи(те). Оба знают язык друг друга ...
Оба знают язык друг друга ...
И что? Официальный разговор - не дружеский треп. Кстати, Трамп знает русский?
Сашок,как ты смеешь обвинять представителей великой американской нации в пустобрёхстве?
Трамп знает русский? ------------------
Уровень сапожника.
СашОК 29 января 2017 г. 10:53
Ну тогда у Вас одно с другим не вяжется: как можно разговаривать о серьезных вещах, владея языком собеседника на таком уровне.
По итогам переговоров решили увеличить тарифы ЖКХ на 15% и поборы за Платон в 2 раза.
Дятел,так хреначь на дальний восток,бери 1 гектар земли,да трудись,там твою кастрюлеголовую бошку,не будут напрягать ни счета ЖКХ,ни Платон,ни твой овальный друг!
Представляю,какая сейчас пьянка в Госдуме по поводу этого события
29.01.2017 10:44 СашОК - гость - 29 января 2017 г. 10:41
МоСк включи(те). Оба знают язык друг друга ...
Язык тела, имеете в виду?
М-да, что на сайтах Украины творится!
Основные темы разговора - ИГИЛ и Сирия. Результат позитивный, значит, договорились более лучше бороться)). Российские военные массово готовят летние вещи, пора приступать к более лучшей борьбе)).
Нашего володеньку кроме Сирии, похоже, ничего не волнует. Про санкции постеснялся спросить скромняга?
Массаж, где Казимир? Вдвоем не справимся, нужно подкрепление.