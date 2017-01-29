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Белый дом назвал позитивным телефонный разговор Путина и Трампа

, ИА "Амител"
Беседа президентов длилась около часа и охватила ряд вопросов

Фото: uraldaily.ru

Телефонный разговор президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся в субботу, 28 января, запустил процесс улучшения отношений между этими странами. Уверенность в этом выразила пресс-служба Белого  дома после разговора лидеров, пишет ТАСС.

В пресс-службе назвали звонок "позитивным", а также "знаменательным началом улучшения отношений между Соединенными Штатами и Россией, нуждающихся в "починке". Белый дом добавил, что оба президента выразили надежду, что после беседы "стороны смогут быстро двигаться, чтобы взяться за терроризм и иные важные вопросы, которые вызывают обоюдную обеспокоенность".

Согласно изложенной пресс-службой информации, разговор Путина и Трампа длился около часа и охватил такие вопросы, как сотрудничество с целью разгрома "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещена в РФ), совместная работа на благо укрепления мира, в том числе применительно к Сирии, и другие.

Также Белый дом назвал "поздравительным" этот звонок. 

Напомним, республиканец Трамп стал американским президентом 20 января. Он сменил на данном посту демократа Барака Обаму.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

29.01.2017 09:30
- гость -

Хорошая новость

0  0
29.01.2017 09:43
- гость -

А наша сторона пока комментариев не давала? Неужели нашей стороне он позитивным не показался?

0  0
29.01.2017 10:03
- гость -

https://lenta.ru/news/2017/01/28/call/

0  0
29.01.2017 10:09
- гость -

А наша сторона пока комментариев не давала? Неужели нашей стороне он позитивным не показался?

Вассалу позволили ручку новому барину облобызать. Барин доволен. Воффка и Письков в раздумьях.

0  0
29.01.2017 10:15
- гость -

Позорники....Докатились...

0  0
29.01.2017 10:24
- гость -

Ждёте, что Путин на Амике отпишется? А почитать другие СМИ. https://lenta.ru/news/2017/01/28/call/ Позорники...

0  0
29.01.2017 10:28
- гость -

10:09 ваш пук засчитан, смотрите не обкакайтесь

0  0
29.01.2017 10:31
СашОК

45 мин разговора с переводчиками... Разговор ни о чем... Обычные формальности на политическом Олимпе...

0  0
29.01.2017 10:41
- гость -

СашОК 29 января 2017 г. 10:31 45 мин разговора с переводчиками... Разговор ни о чем..

Вы, видимо, присутствовали?

0  0
29.01.2017 10:44
СашОК

- гость - 29 января 2017 г. 10:41

МоСк включи(те). Оба знают язык друг друга ...

0  0
29.01.2017 10:48
- гость -

Оба знают язык друг друга ...

И что? Официальный разговор - не дружеский треп. Кстати, Трамп знает русский?

0  0
29.01.2017 10:51
- гость -

Сашок,как ты смеешь обвинять представителей великой американской нации в пустобрёхстве?

0  0
29.01.2017 10:53
СашОК

Трамп знает русский? ------------------

Уровень сапожника.

0  0
29.01.2017 10:56
- гость -

СашОК 29 января 2017 г. 10:53

Ну тогда у Вас одно с другим не вяжется: как можно разговаривать о серьезных вещах, владея языком собеседника на таком уровне.

0  0
29.01.2017 11:27
Дятел

По итогам переговоров решили увеличить тарифы ЖКХ на 15% и поборы за Платон в 2 раза.

0  0
29.01.2017 11:46
морг in аll

Дятел,так хреначь на дальний восток,бери 1 гектар земли,да трудись,там твою кастрюлеголовую бошку,не будут напрягать ни счета ЖКХ,ни Платон,ни твой овальный друг!

0  0
29.01.2017 11:48
- гость -

Представляю,какая сейчас пьянка в Госдуме по поводу этого события

0  0
29.01.2017 11:59
- гость -

29.01.2017 10:44 СашОК - гость - 29 января 2017 г. 10:41

МоСк включи(те). Оба знают язык друг друга ...

Язык тела, имеете в виду?

0  0
29.01.2017 12:03
гость

М-да, что на сайтах Украины творится!

0  0
29.01.2017 13:15
- гость -

Основные темы разговора - ИГИЛ и Сирия. Результат позитивный, значит, договорились более лучше бороться)). Российские военные массово готовят летние вещи, пора приступать к более лучшей борьбе)).

0  0
29.01.2017 13:21
Массаж мозга

Нашего володеньку кроме Сирии, похоже, ничего не волнует. Про санкции постеснялся спросить скромняга?

0  0
29.01.2017 13:55
СашОК

Массаж, где Казимир? Вдвоем не справимся, нужно подкрепление.

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