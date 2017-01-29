Воскресенье, 29 Январь, 14:05

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Какой тарифный план по транспортной карте для вас наиболее выгоден?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,32
€ 64,34
Brent
$ 51,5
-11°
Обь
35см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Режим ЧС из-за разгула снежной стихии на АлтаеОтчет губернатора Алтайского края за 2016 годПаводок на Алтае-2017
Новости

Кампания за отделение штата от США стартовала в Калифорнии

, ИА "Амител"
Поводом для Cаlexit стала победа Трампа в президентской гонке в США

Фото: vavilon-l.com.ua

Активистам движения Yes California, которые выступают за предоставление штату Калифорния (США)независимости, власти дали разрешение на сбор подписей на проведение референдума по изменению региональной конституции. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на Los Angeles Times.

Подчеркивается, что сейчас отделение Калифорнии от США невозможно по двум причинам, которые прописаны в местной конституции. Первая заключается в том, что штат Калифорния "является неотъемлемой частью США", а вторая — что американская конституция — "основной закон государства".

В итоге, если референдум проведут и результаты голосования окажутся на стороне отмены вышеозвученных положений, то движение Yes California сможет инициировать голосования за Calexit (аналогично Brexit), так называемое отделение Калифорнии от Соединенных Штатов. В референдуме должны поучаствовать свыше 50% избирателей штата.

Подчеркивается, что члены движения Yes California передали предложение по референдуму в офис генпрокурора штата. Поводом для него стала победа республиканца Дональда Трампа во время президентской гонки в Америке.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

29.01.2017 09:36
- гость -

Хорошая новость

0  0
29.01.2017 09:54
- гость -

клоуны

0  0
29.01.2017 10:00
- гость -

Посыпалась Омерика! Сепаратисты поднимают голову

0  0
29.01.2017 10:02
- гость -

долгий путь

0  0
29.01.2017 10:07
- гость -

И что? Есть сторонники отделения Сибири в отдельное государство. Могут начать подписи на аваз собирать))

0  0
29.01.2017 10:17
- гость -

Точно,кал экзит))))

0  0
29.01.2017 10:20
- гость -

американские терпилы наконец то стали заявлять себе, сшп давно пора получить то, чем она весь мир наградила

0  0
29.01.2017 10:24
- гость -

29.01.2017 10:07 - гость -

В Сибири таких идиотов очень мало

0  0
29.01.2017 10:26
- гость -

- гость - 29 января 2017 г. 10:17

Кал экзит! Это значит, Кал, выходи?

0  0
29.01.2017 10:43
- гость -

Вот к чему могут привести выборы президента в самой демократической стране.

0  0
29.01.2017 11:02
- гость -

Возможно, придётся вводить в США русские танки для поддержки демократии

0  0
29.01.2017 11:06
- гость -

В западных сми тоже были публикации, что Сибирь собирается отделяться от России Чем эта новость про Калифорнию отличается?

0  0
29.01.2017 11:33
- гость -

- гость - 29 января 2017 г. 10:24 29.01.2017 10:07 - гость - В Сибири таких идиотов очень мало --- так и в США тоже. но у них население больше в разы, соответственно по всей стране найдется больше

0  0
29.01.2017 11:37
- гость -

Ну и конституция у них! Вот нашу можно как угодно вертеть. Даже если всего один человек угоден ворам в России, то он будет сидеть на троне сколько им надо, а конституцию всяко можно трактовать, оказывается. Амерам надо проконсультироваться у нашего президента.

0  0
29.01.2017 12:02
Белые росы

Добрый знак! Могу малость потроллить либерастов,почему России выгодно избрание Трампа? 1.Жесткий плевок,челу,на букву О,загадевшему все подъезды в России! 2.Окупаемость и эффективность Российских кибератак-доказана! 3.Россия поимела страну 404,чей алкеш-президент делал ставку на Хилый Клитор! 4.России выгодна позиция Трампа по НАТО,где теперь,каждое махонькое и вонючее государство,типо Болгарии,Эстонии,Литвы...будут вынуждены отдавать 2 проснета ВВП на оружие,а не направлять бабло на соцнужды нищего населения! 5.России выгодно расчленение США,с выходом ез её состава крупных,промышленных штатов,массовые митинги протеста и майданы в крупнейших городах пинндостана,против коррумпированного режима Трампа! Продолжать,не,свидомые?

0  0
29.01.2017 12:19
- гость -

Изю Гиркина уже туда на подлодке прут

0  0
29.01.2017 13:09
Массаж мозга

Тупанок, а что выгодно России, это тебе путинские политологи на зарплате рассказали?

0  0
29.01.2017 13:37
- гость -

Американская чечня? Круто. Запасаемся попкорном. Только кем их называть? Сепаратистами или борцами за свободу?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< январь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
13:53
В Арктике применят технологию сварки в 70-градусный мороз от ученых АлтГТУ 0
13:24
ДТП парализовало движение на улице Взлетной в Барнауле - очевидцы 0
12:59
Российские туристы смогут расплачиваться в Турции рублями 1
12:29
Трамп поручил главе Пентагона найти новых союзников для борьбы с ИГ 3
11:58
Барнаульцы обсуждают экстремальный способ прогрева машины 12
11:29
Бенгальский тигр сбежал из бродячего цирка в Италии. Видео 1
10:54
13-летний школьник утонул в бассейне санатория на Урале 1
10:27
Алтайские полицейские изъяли у сельчанина более килограмма марихуаны 0
09:57
Поклонская назвала Украину временно оккупированной территорией 23
09:28
Кампания за отделение штата от США стартовала в Калифорнии 18
08:51
Премьер Баварии призвал снять антироссийские санкции в 2017 году 6
08:28
Белый дом назвал позитивным телефонный разговор Путина и Трампа 22
07:33
Богатые закрома: Алтайский край имеет самые большие запасы зерна за Уралом 24
07:04
Кирпичный коттедж в парковой зоне продают в Барнауле за 16 млн рублей. Фото 10
06:32
Слабый снег и мороз обещают в Алтайском крае 29 января 0
06:01
Алтайский край продолжает уступать всем регионам Сибири по средней зарплате 59
23:13
Дату премьеры нового сезона "Игры престолов" "слили" в сеть 1
22:10
Долг Белоруссии за газ из РФ превысил 500 миллионов долларов 1
21:16
Боец Росгвардии применил оружие при задержании преступников под Москвой 9
20:15
Показываем последствия столкновения грузовика с Toyota на трассе М-52 0
19:53
Женщина с ребенком упала на рельсы в московском метро 1
19:28
Петуха посадили в тюрьму в Гондурасе. Фото 0
18:57
Британский актер Джон Херт скончался на 78-м году жизни 0
18:27
Синоптики прогнозируют 30-градусные морозы 29 января в Алтайском крае 0
17:51
Автомобилистка сбила женщину на пешеходном переходе в Барнауле - очевидцы 1
17:23
Болезни системы кровообращения стали главной причиной смерти на Алтае 0
16:52
Опубликовано видео с места ДТП на остановке в центре Москвы 0
16:25
Солист ансамбля "Верасы" Александр Тиханович скончался в Минске 2
15:58
Движение трамваев в Барнауле останавливали из-за коммунальной аварии 0
15:24
Пьяный житель Горного Алтая убил своего отца с помощью двух ножей 0
14:57
Полицейские задержали машину Мары Багдасарян за нарушение ПДД в Москве 12
14:26
Эксперты назвали ошибку экипажа причиной крушения Ту-154 Минобороны РФ 17
13:56
Барнаульцы сообщили о двойном ДТП на улице Попова 2
13:28
Мошенник в Англии получил возврат денег за взятый с полки телевизор 4
12:53
Натяжной потолок спас детей в Новосибирске от завала. Фото 4
12:30
Суд смягчил наказание сыну экс-мэра Барнаула Максиму Савинцеву 13
11:58
Автомобиль сбил рабочих на остановке в центре Москвы 0
11:29
Трамп заявил, что пока рано говорить о снятии санкций с РФ 102
10:59
Жительницу Новосибирска подозревают в торговле наркотиками в декрете 3
10:26
Спецслужбы Норвегии обвинили РФ в попытках повлиять на Нобелевский комитет 12
09:57
ВТО признала незаконными российские пошлины на автомобили из Евросоюза 17
09:26
Жительница Бийска украла у посетительницы кафе дорогую норковую шубу. Видео 2
08:57
Россиянка Медведева выиграла ЧЕ по фигурному катанию с двумя рекордами 5
08:27
Посольство РФ в Лондоне стихами прокомментировало визит Терезы Мэй в США 21
07:46
Новый сериал от Marvel о "Людях Икс" покажут на большом экране в Барнауле 0
07:27
Естественная убыль: смертность на Алтае в 2016 году превысила рождаемость 40
07:03
Трехкомнатную квартиру в новой высотке продают в Барнауле за 5,85 млн руб. 19
06:44
Жители Алтайского края стали реже создавать и разрушать семьи 6
06:22
"Я что-то нажала и все исчезло": наглядное объяснение, что такое мем "Ждун" 3
06:01
Мой сугроб круче твоего: барнаульцы публикуют снимки снежных завалов 4

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.