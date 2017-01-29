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Активистам движения Yes California, которые выступают за предоставление штату Калифорния (США)независимости, власти дали разрешение на сбор подписей на проведение референдума по изменению региональной конституции. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на Los Angeles Times.
Подчеркивается, что сейчас отделение Калифорнии от США невозможно по двум причинам, которые прописаны в местной конституции. Первая заключается в том, что штат Калифорния "является неотъемлемой частью США", а вторая — что американская конституция — "основной закон государства".
В итоге, если референдум проведут и результаты голосования окажутся на стороне отмены вышеозвученных положений, то движение Yes California сможет инициировать голосования за Calexit (аналогично Brexit), так называемое отделение Калифорнии от Соединенных Штатов. В референдуме должны поучаствовать свыше 50% избирателей штата.
Подчеркивается, что члены движения Yes California передали предложение по референдуму в офис генпрокурора штата. Поводом для него стала победа республиканца Дональда Трампа во время президентской гонки в Америке.
Комментарии
Хорошая новость
клоуны
Посыпалась Омерика! Сепаратисты поднимают голову
долгий путь
И что? Есть сторонники отделения Сибири в отдельное государство. Могут начать подписи на аваз собирать))
Точно,кал экзит))))
американские терпилы наконец то стали заявлять себе, сшп давно пора получить то, чем она весь мир наградила
29.01.2017 10:07 - гость -
В Сибири таких идиотов очень мало
- гость - 29 января 2017 г. 10:17
Кал экзит! Это значит, Кал, выходи?
Вот к чему могут привести выборы президента в самой демократической стране.
Возможно, придётся вводить в США русские танки для поддержки демократии
В западных сми тоже были публикации, что Сибирь собирается отделяться от России Чем эта новость про Калифорнию отличается?
- гость - 29 января 2017 г. 10:24 29.01.2017 10:07 - гость - В Сибири таких идиотов очень мало --- так и в США тоже. но у них население больше в разы, соответственно по всей стране найдется больше