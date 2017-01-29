Фото: facebook.com
Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская отреагировала на решение суда в Киеве разрешить Генпрокуратуре Украины начать спецрасследование в ее отношении. Парламентарий разместила свое заявление на странице в Facebook, пишет "Лента.ру".
Поклонская полагает, что расследование проводится только по политическим мотивам, так как она не поддержала госпереворот, который произошел на Украине в 2014 году. Депутат подчеркивает, что политические мотивы в этом деле подтверждают и многие доклады международных организаций.
Политик назвала абсурдным решение суда и пожаловалась на отсутствие попыток со стороны властей Украины написать ей письмо или провести беседу. "И еще одно уточнение: на временно оккупированной территории Украины находятся сейчас они — в Киеве, а не я", — заключила в своем сообщении Поклонская.
РИА Новости пишет, что Генпрокуратура Украины 25 января через суд добилась предоставления полномочий для начала досудебного расследования в отношении экс-прокурора. Решение мотивировано тем, что Поклонская не явилась на допрос к следователю в Киев. Ее подозревают в государственной измене, отмечает агентство.
Комментарии
Стала экс-прокурором, не за горами и экс-депутатом...
Что же она не поддержала госпереворот в ходе которого были убиты около 100 граждан,подожжены несколько зданий?Вот теперь получай предъявы от новых властей в лице работников прокуратуры,призвание которых следить за строгим соблюдением законов.
Вспомнилось польское правительство в Британии, которое потом какие то претензии предъявляло)))
Брошенка Украине присягу давала ("предавший единожды, предаст не раз"
собрание овец , блеять хорошо научились
У нее в голове каша, николашку вспоминает, при котором дети с 5 лет по 12 часов в день работали, чтоб вместе с родителями с голоду не помереть, и грамотность населения была хуже чем в Африке.
Эта змеюка, еще выкинет фокусы и в адрес России.
собрание овец , блеять хорошо научились
вякнула шовинистская амеба, растекающаяся между внешней и внутренней политикой)))
- гость - 29 января 2017 г. 11:03вякнула шовинистская амеба, растекающаяся между внешней и внутренней политикой)))
Остро отреагировала одна из овец присутствующих на собрании, на то она и овца.
В каждой эпохе тем более эпохе, получившей начало революцией, появлялись свои Яковы Блюмкины, Колонтаи и другие. Все повторяется
29.01.2017 10:24 СашОК Стала экс-прокурором, не за горами и экс-депутатом...
точно приставка "ЭКС" ? ни "СЕКС" ???
Все нормальные люди на лыжах,коньках катаются, в лесу свежим воздухом дышат, к трудовой неделе готовятся, а тут прям змеюшник собрался, меду собой шипят и укусить некого...сами себя хоть покусайте.
Они ее просто хотят. Мне она нравится. И не только потому, что красивая. Многие при госперевороте засунули языки в опы и признали госпереворот. Потому что засцали
"Все нормальные люди на лыжах,коньках катаются..." -------- Вот и катитесь отседова ... лесом. Не лезьте к "ненормальным"
Поклонская Крым и Луган-Донию имела в виду? Она присягу лично януковичу давала, что так резко отреклась после его "исчезновения"? Типа нету януковича - нет и Украины, примерно как у нас с путиным и Россией.
Ельцин тоже переворот устроил когда парламент расстрелял. Теперь его преемник правит. Законно ли? И правил бы он если бы ельцин пролетел и был повешен?
Люди отдыхают сегодня, и только злобные штатные каклы с окраины Российской Империи пытаются обкакать Наташеньку, красавицу и смелую женщину, не забоявшуюся пойти против укрофашистов. Но получается это сделать у каклов только себе в штаны.
гость - 29 января 2017 г. 10:51 Брошенка Украине присягу давала ("предавший единожды, предаст не раз"
Как можно давать присягу стране, которой нет? И кто ее бросил? Таких как она не бросают, а на руках носят.
" Таких как она не бросают, а на руках носят" --------- Те, у кого мозг примерно такой же, как у наташки.
ну у массажей простаты мозг огроменный, раз они даже кликуху себе придумали со словом мозг. Наташка дослужилась до генерала, а ты до чего дослужился?
Был в Крыму, теперь наверно тоже под санкции попаду. Надо челобитную писать хозяевам.
СашОк, за меня напиши.
"Наташка дослужилась до генерала," ---------- Вот это и настораживает... как?
"а ты до чего дослужился?" ---------- Как говАривал товарищ Суворов "служить бы рад, прислуживаться тошно" Никому я не служу. Пусть собаки служат и выполняют команды.