Фото: facebook.com
Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская отреагировала на решение суда в Киеве разрешить Генпрокуратуре Украины начать спецрасследование в ее отношении. Парламентарий разместила свое заявление на странице в Facebook, пишет "Лента.ру".
Поклонская полагает, что расследование проводится только по политическим мотивам, так как она не поддержала госпереворот, который произошел на Украине в 2014 году. Депутат подчеркивает, что политические мотивы в этом деле подтверждают и многие доклады международных организаций.
Политик назвала абсурдным решение суда и пожаловалась на отсутствие попыток со стороны властей Украины написать ей письмо или провести беседу. "И еще одно уточнение: на временно оккупированной территории Украины находятся сейчас они — в Киеве, а не я", — заключила в своем сообщении Поклонская.
РИА Новости пишет, что Генпрокуратура Украины 25 января через суд добилась предоставления полномочий для начала досудебного расследования в отношении экс-прокурора. Решение мотивировано тем, что Поклонская не явилась на допрос к следователю в Киев. Ее подозревают в государственной измене, отмечает агентство.
Комментарии
Стала экс-прокурором, не за горами и экс-депутатом...
Что же она не поддержала госпереворот в ходе которого были убиты около 100 граждан,подожжены несколько зданий?Вот теперь получай предъявы от новых властей в лице работников прокуратуры,призвание которых следить за строгим соблюдением законов.
Вспомнилось польское правительство в Британии, которое потом какие то претензии предъявляло)))
Брошенка Украине присягу давала ("предавший единожды, предаст не раз"
собрание овец , блеять хорошо научились
У нее в голове каша, николашку вспоминает, при котором дети с 5 лет по 12 часов в день работали, чтоб вместе с родителями с голоду не помереть, и грамотность населения была хуже чем в Африке.
Эта змеюка, еще выкинет фокусы и в адрес России.
собрание овец , блеять хорошо научились
вякнула шовинистская амеба, растекающаяся между внешней и внутренней политикой)))
- гость - 29 января 2017 г. 11:03вякнула шовинистская амеба, растекающаяся между внешней и внутренней политикой)))
Остро отреагировала одна из овец присутствующих на собрании, на то она и овца.
В каждой эпохе тем более эпохе, получившей начало революцией, появлялись свои Яковы Блюмкины, Колонтаи и другие. Все повторяется